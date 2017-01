Sampaoli falló más que Mateu

Está tan claro el doble rasero arbitral juzgando los contactos, es algo intrínseco en cada duelo ante los dos 'poderosos', que la actuación de Mateu Lahoz no podrá justificar nunca el equivocado planteamiento de Jorge Sampaoli, quien quería quitarle la pelota al Real Madrid y no midió las consecuencias que tendría un fracaso en su plan. La posesión fue monopolio local y jugadores como Ganso y Nasri no están hechos para correr detrás de la bola sin apenas rascarla.

Ya antes de partirse en dos el equipo y de que los blancos ganasen metros con insultante sencillez, sorprendió la inclusión del brasileño en un 1-4-1-4-1, algo escorado a la derecha -lo que facilitaba las subidas de un Marcelo al que no lograba tapar y que, al mismo tiempo, impedía que subiese Mariano-, con Iborra, el galo y Vitolo acompañándoles en la segunda línea. Se quedaba como único pivote N'Zonzi, a quien Zidane había preparado una emboscada.

Con una presión muy adelantada, Modric y Kroos taponaban al franco-congoleño y al Sevilla le costaba un mundo sacar la pelota jugada. El rival obligaba a que esa tarea la asumieran los centrales, mucho menos fiables, como demostraría Mercado con un grave error que Casemiro aprovechó y que James transformó en el primero de los tres goles que se llevó antes del descanso un Sevilla sin intensidad, con graves fallos de marca (Varane remata solo en el 2-0) y que dejó tan desvalidas las bandas, que siempre defendía en inferioridad numérica. Para colmo de males, tampoco tuvo acierto arriba, pues Iborra y Vitolo fallaron con la portería vacía y Correa malgastó varias ocasiones claras que Vietto y Ben Yedder vieron desde el banquillo.

Sampaoli reconoció su error y cambió a Sarabia por Ganso en el descanso y a Kranevitter por Iborra poco después, pero el guion fue el mismo, sólo que con un Madrid ya empachado y menos voraz.