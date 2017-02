Un doble motivo para ver rotar a Sampaoli

Sampaoli no ha repetido once en estas 22 jornadas. Sin embargo, si uno da un breve repaso al reparto de minutos, llegará pronto a la conclusión de que el argentino cuenta con una base de no más de 13 ó 14 futbolistas entre los que reparte protagonismo en función de las circunstancias. Son sus hombres de confianza, los que siempre responden y es normal.

No obstante, la próxima semana, ante el Eibar, tiene doble motivo para rotar y reservar a los teóricos titulares. Primero, porque entre semana afrontará la ida de los octavos de final de la Champions ante el Leicester y, segundo, porque después llega el derbi y tiene a seis piezas claves a sólo una amarilla de cumplir ciclo. Y al derbi hay que ir con los mejores.