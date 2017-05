Tropiezan, otra vez, en la misma piedra

El Betis y Tonny Sanabria tropiezan una vez más en la misma piedra y se arriesgan a que el próximo curso sea tan martirizante como lo ha sido éste, el primero del guaraní como verdiblanco.

Y es que, si viene arrastrando toda la temporada

allá por el pasado mes de septiembre.

No tiene sentido, en primer lugar, porque este nuevo plan específico de recuperación durará un mínimo de 15 días, que es lo que le queda de vida a esta Liga. Y, en segundo lugar, porque todos los deportistas que sufren una lesión así no vuelven a ser ellos mismos hasta que no se operan.

¿No es mejor operarse ya y asegurarse estar a tope para el inicio de la 17/18? ¿Se quieren arriesgar a pasar por lo mismo? Está en juego una prometedora carrera (tiene 21 años recién cumplidos) y una fuerte inversión. La grada no soportará otro año así.