Setién contra el 'Manqueaburra'

Ningún equipo ha ido a Europa con tantos goles en contra como lleva este Betis (50 en 24 citas). Es sólo un dato objetivo cuya lectura será procesada de manera distinta en función de filias, fobias o indiferencia de cada uno con el estilo de Setién.

Ganar por encima del buen juego o priorizar divertir al espectador es el debate más antiguo que hay en el mundo del fútbol. A todos les encanta celebrar goles, pero a nadie le gusta ver que su equipo los encaja con facilidad. Lógico, pues mientras más tantos te meten, más difícil es ganar. Este Betis, de hecho, ha recibido más de tres en nueve partidos y ha perdido siete de ellos, con un 4-4 en Anoeta y el 3-5 del derbi como únicos resultados positivos. Encajar muchos te obliga a marcar muchos. Otra lectura: el Betis ha anotado más de tres goles ocho veces y sólo han ganado en tres de ellas (el derbi, el 4-0 al Levante y un 3-2 al Leganés).



aplauden la firme negativa de Quique Setién a arrodillarse ante el poderoso., pero tiene un precio al que se aferran los partidarios de ganar como sea,

Quizás no sepan esos críticos que Setién quiere lo mismo que ellos. Y que no se le puede culpar de no buscar equilibrio, pues ha cambiado de hombres y de sistema para encontrarlo. A lo que no renunciará jamás es a hallarlo a su manera, a ver la otra cara del dato: si nadie fue aún a Europa con tantos goles en contra, alguien será el primero. ¿Por qué no el Betis? Ante los que piden aprovechar esta plantilla para dar un salto, Setién ofrece una singularidad. A lo Van Gogh, con su punto de genialidad y de locura. "Y mientras la gente cuerda grita, llora, sufre y niega a los locos nos verán bailando (...) Bailando hasta que todo acabe. Ya no importa lo que digan y menos lo que callen. Que nos miren, que sientan, que rían, que se unan al baile". Esto lo canta Izal, en ´El baile´. No lo dice Setién, pero sí podría resumir su... ¿osadía? ¿O es valentía?