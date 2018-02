Con dos puntas a Anoeta

Con el chaparrón que está cayendo en Europa, los cientos de víctimas que aún hoy día siguen identificándose en París y las continuas amenazas terroristas que invitan a suspender encuentros como el Bélgica-España o el Alemania-Holanda de Hannover, me resulta excesivamente frío caer en la idea de analizar algo tan trivial como jugar con uno o con dos delanteros; un plan que estaría barruntando Emery de cara a Anoeta y por el que yo, personalmente, me decantaría de todas, todas, este sábado. Más si se confirma la ausencia de Banega, quien llegaría muy justo para la cita, habiendo sido titular en los dos encuentros que la selección argentina ha disputado.

Ya lo hizo en Las Palmas, aunque acompañado con un ligero cambio de estilo que no salió del todo bien. Y para ello, puesto a ser entrenador, apostaría por el dúo Llorente-Immobile, reservando a Kévin Gameiro, ya que no hay necesidad de forzarlo. Sería un acierto de Emery, puesto que alentaría aún más al ariete italiano. La presencia del riojano, con su envergadura, se me antoja fundamental a la hora de optar por los dos delanteros arriba. ¿Y tú, qué harías?