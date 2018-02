Qué sencillo y recurrente resulta hablar de la dualidad que esconde Sevilla cuando se aproxima el derbi, que si Sevilla y Triana, que si el Guadalquivir por medio, que si la Feria o la Semana Santa; las dos Esperanzas, Nervión y Heliópolis... Que sí, que muy bien. Pero que ganen los míos. Y que si no, pues los de mi primo, los de mi abuelo o mi novia, que al fin al cabo son los mismos. Y es que aunque resulte tópico y a veces cansino, no nos queda otra. Es así, que si no gana uno, que lo haga el otro. Y que si no puedo estar contento yo, pues que lo esté mi vecino. Que aquí, en Sevilla, no debería existir lo de al enemigo ni agua. Que para eso están las cervecitas, y que el domingo, tras echar el voto, al solito, en Triana o en Sevilla Este -que también es Sevilla-, pero con cordialidad y con mucho respeto, que al fin y al cabo es fútbol y que lo realmente importante para el futuro de España viene mañana. Que sí, pero que ganen los míos, que ya se alegre mi vecino otro día. Que agua no, pero que cervezas, y bien fresquitas, todas las que él o ella quiera... Si ganan los míos, que si no, cualquiera aguanta al de enfrente.

Y es que ganar por tres goles sería lo suyo, aunque cualquiera le marca un ´gol´ a la parienta luego. Que un derbi no es moco de pavo, que la cosa está ´mu´ seria. Y con la Navidad a la vuelta de la esquina, que chica papeleta es esa, que la cena de los Del Nido-Mel tiene que ser digna de grabar en vídeo. ¿Y qué? Pues ´ná´, que ganen los míos, que con lo demás ya me arreglaré luego.