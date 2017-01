Querido Sampaoli, disculpe mi arrogancia por dirigirme a usted directamente, pero no encontraba otra fórmula más acertada para pedirle disculpas en nombre de todos. Y es que los sevillanos somos presuntuosos y engreídos por naturaleza, pues tampoco tenemos culpa, en parte, de poder presumir de la Giralda, la Catedral o, en definitiva, de una ciudad como la que gozamos. Pero nuestra soberbia y tremendismo nos lleva a fanfarronear del ahora y olvidar el ayer. Dejarnos llevar por el momento, pasando del infierno al cielo sin paños calientes o decir Diego donde dije digo.

El sevillanito habla de 'delanteritos' a pesar de que la vanguardia blanquirroja acumule 22 goles o se sube al carro del Amateurismo como si se hubiera criado en la misma Casilda, y no en Triana. Cuestionar su figura, hoy, está perseguido por la Inquisición, mientras que antaño fue deporte nacional en la capital hispalense. Todos hablamos ahora de su U de Chile o de la Copa América ganada con la selección del país andino, aunque de momento, gracias a Dios, nadie se ha atrevido a referirse a su Juan Aurich, Sporting Cristal o Coronel Bolognesi... Aunque tiempo al tiempo, que cuñados 'enteraos' también tenemos los sevillanos.

Y es que tengo que reconocerle 'Don Sampa', que para mí eso de las 'Noches Golfas' me suena a Antique, a copitas en Paseo Colón o a desayunos en 'El Trini'; que de su fútbol no había visto mucho más que su partido ante España en el Mundial de Brasil. Y no me malinterprete, que no intento presumir de mi ignorancia. Sino que, no por ello, no dejo de verme cualificado para asegurar que el Sevilla de hoy día me gusta y entretiene tanto como no lo hacía el de meses atrás. Ese que no se correspondía con su verborrea ante los micros en los que ahora, por cierto, da gusto verle hablar. De corazón, tanto como periodista como aficionado al fútbol. No se puede ser más franco ante las cámaras.

Que con su llegada hemos crecido todos. Usted el primero. Que eso de no haber 'gozado' de su U me permite ver que esa presión asfixiante que prometía e intentaba en principio ya no es tal, en parte, quizá, porque no dispone de ese tipo de jugadores. O eso dicen los 'parabólicos', que yo sólo digo que con Nasri fue todo a mejor, que el equipo se rompe menos ahora o que las pérdidas atrás, pese a seguir habiendo, ya no son las de antes. Que se peca menos de horizontal, aunque a veces se echa de menos una velocidad más en los movimientos... También que en Granada habría que haberse ganado o que a los grandes se le planta cara de verdad, aunque todo queda en victoria moral por ahora. Que no es cuestión de criticar por criticar, sino de ser crítico y no cínico. Cuestionar lo que no estaba bien y alabar lo que ahora sí carbura, pero... El sevillanito es también mucho del 'postureo'. Ya se habrá dado cuenta, querido Sampaoli.