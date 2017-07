Se empeña Óscar Arias en negar un cambio de filosofía en Nervión, donde las plusvalías, lógicamente, deben seguir primando si no quiere el onubense que el chiringuito se le venga abajo más pronto que tarde. Pero que no nos tome por tontos, que él es Óscar, y no Monchi, y que su planificación está tomando una impronta personal en la que ya se nota su sello. Que el perfil de jugadores altamente contrastados (Banega, Bacca, Nolito, Navas...) en el que está poniendo sus ojos era algo nada habitual anteayer en Eduardo Dato. Y aún menos todos de golpe. Que ya lo dijo el otro día el ´presi´, que el fichaje de Éver Banega pone de manifiesto que este verano no se va de farol, que se quiere hacer algo gordo.

Yo no he visto cien partidos del colombiano con la ´Samp´, pero sí algo con Colombia y no me parece ese rematador nato; ese ´Bacca´ que se mueve como pez en el agua en el área y que balón que pilla, balón que remata entre los tres palos.

Y qué mejor ´perfil Bacca´ que el propio Carlos Alberto Bacca Ahumada, quien "es una posibilidad", en boca de Arias. No resultará barato (Muriel tampoco) y con 31 años será muy complicado hacer luego dinero con él, pero goles... ¡A porrillo! Y más tarde, además, siempre les quedará el fútbol chino y sus millones. Un ´Bacca´, por favor.