Rubén Castro es un (divino) problema

Arribó a la capital hispalense Rubén Castro y se revolucionó Heliópolis. Nadie, al margen de la prensa, esperaba al delantero canario en el aeropuerto de San Pablo, donde nada más aterrizar dejó claro cuál era su intención: "Quiero quedarme en el Betis, disfrutar con este equipo y superar el récord... me quedan tres golitos". Y a partir de ahí, comentarios de todo tipo: ´Que si debe quedarse´; ´Que si no tiene sitio´; ´Que si es un problema´... Es decir, un debate tan pueril como insustancial que se desmorona por el peso de su incongruencia. Como si el hecho de contar con Tonny Sanabria y Sergio León, quienes suman once goles entre los dos, fuera un inconveniente lo sumamente consistente como para no encontrarle un hueco al máximo goleador histórico de la entidad verdiblanca, quien, de hecho, tiene reservado su '24', libre, desde que emigró efímeramente al fútbol chino.

, ha venido a decir un Quique Setién que, lógicamente, ha optado por 'defender', (entre comillas) a sus dos delanteros, quienes, además, le están respondiendo a base de goles. Es decir, una defensa lógica a lo que viene funcionando y las puertas abiertas para lo que ya funcionó y vuelve para sumar. Pues a sus 36 años, y retornando de China, no creo que el canario cuente con la idea innegociable de ser titular desde el minuto uno. O sí, pues de su trabajo diario y entrega, creo, nadie podrá dudar en Heliópolis tras tantos años demostrando su valía sobre el terreno de juego, porque fuera... Ni una palabra más alta que otra. Y como muestra, su etapa conal frente del plantel.

Un Rubén Castro que viene a meter en un (divino) problema a Setién, que en el peor de los casos tendrá que verse obligado a dejar en el banquillo al goleador histórico de la entidad, ávido por firmar esos "tres golitos" que le permitan seguir escribiendo con letras de oro su nombre en la historia del Real Betis Balompié. Deténgase y párense a pensar: Sanabria, Sergio León y Rubén Castro. Yo lo tengo claro, pondría a los tres. Y si hubiera un cuarto de nivel, pues también. El fútbol es gol, pegada, talento... Y quien vea en ello un problema, no está a la altura de este nuevo Betis de Serra Ferrer.