Chiquetete en Nervión

"No siento que haya un error de planificación tan grave como se está diciendo", defendió Óscar Arias, director deportivo del Sevilla Fútbol Club, durante la presentación del brasileño Gilherme Arana. Y no salgo yo de mi asombro, pues una plantilla en la que hay tres laterales izquierdos, en la que se echa de menos más músculo en la zona ancha o para la que se hizo el mayor desembolso de la historia del club por un delantero que, al uso, no es tal, es, a mi parecer, cualquier cosa, pero no una plantilla bien planificada. Eso, por no hablar de una retaguardia en la que es evidente que faltan recursos en el centro, pues aunque posteriormente se quisiera vender la confianza en Pareja y Carriço (profesionales de los que nadie pone en duda su entrega, al igual que son propensos a lesiones), la idea inicial en verano, cuando se marchó Rami, era reforzar el eje de la zaga con dos centrales... hasta que el fichaje de Kjaer se fue de las manos.

Aunque uno no quiera, resulta complicado no darle la razón a Nzonzi, pues en Nervión, hoy, pasan cosas que antaño no ocurrían. Como, por ejemplo, el hecho de mantener a un futbolista que ha forzado más de lo posible su salida y que ahora languidece sobre el verde en el centro del campo, arrastrando, en parte, al resto del equipo. Es decir, que no es que "quizá" se hayan cometido "errores", como Óscar Arias esgrime, sino que más bien se ha afinado poco este verano.

Y es que visto lo visto hasta la fecha, y escuchado lo escuchado en boca de Arias, uno ya no sabe qué pensar y espera que en cualquier momento el director deportivo sevillista se quite la corona y diga eso de que no es el director deportivo del pentacampeón de Europa, sino que simplemente es Chiquetete, un señor que canta la cobardía.