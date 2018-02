Felices los cuatro

Hoy me quito el veto, aunque la verdad es que el duelo me ha durado poco; un mes, lo que tarda el mercado. Pero la ocasión lo merece, pues este mes de enero se ha acertado. Y no es cuestión de buscar la palmadita en la espalda, pues de tirones de orejas voy sobrado. Simplemente quiero ser ecuánime y sincero conmigo mismo. Pues no es cuestión de criticar por criticar, ni de realzar sólo lo malo. Este mes de enero se ha hilado fino, y lo digo a boca llena, por convencimiento propio. Aunque, eso sí, se haya tenido más tino en 'el mete' que en 'el saca', pues Carole se ha quedado sin dorsal y Montella no quiere a Ganso ni para hacer caldo. Eso, por no hablar del filial... Pero tranquilo, que tras un mes de duelo, aquí no verás fantasmas. Que quizá se aparecen en los ojos del que lee, pero no están en la pluma del que escribe. Por eso, me centro en lo bueno y retomo: este mes de enero se ha fichado bien, muy bien, y en Nervión deben estar contentos.

Un prometedor brasileño para el lateral izquierdo que, pese a no haber debutado aún, viene con la promesa de dar muchas alegrías en un futuro y de posibilitar que 'caigan jereles' en las arcas nervionenses. Para el carril derecho, un mexicano 'birlado' al vecino, que eso siempre suma de primeras, mientras que el azteca se calza y no las botas. También llegó el pivote que sondeó Setién y que no consiguió atar Monchi, el mejor director deportivo del mundo; así como un delantero como Sandro para una vanguardia en la que el fichaje más caro de la historia del club ya marca hasta goles de la mano de Montella. Un italiano que de español no tiene ni papa, pero que ya le ha cogido el punto a LaLiga y que al vestuario le ha dado otro aire, teniendo una final a tiro de piedra. Pues eso, que se ha hilado fino, muy fino, en este mes de enero.

Cuatro fichajes y un director deportivo feliz con ellos. Yo hoy lo miro y... ¡Hasta le veo parecido con Maluma! Aunque espero que no se me moleste y que se lo tome como un piropo. Que es cierto que éste también canta, pero es famoso por guapo. Y mira si he madurado estas líneas, que hasta con ganas de titular 'Maluma en Nervión' me he quedado. Pues eso, que la ironía, la sorna y la crítica no se han perdido en estas líneas. Una 'mijita' de sentido del humor y lo dicho: en este mes de enero se ha acertado en Nervión.