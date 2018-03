Rácano y lento frente al colista

Remozó Vincenzo Montella a su equipo, introduciendo hasta seis cambios (Arana, Kjaer, Layún, Nolito, Pizarro y Ben Yedder) en su once tipo; muchos de ellos, eso sí, por necesidad.

Un Sevilla en el que Nolito partió por dentro, buscando la fantasía del astigitano, que salió a relucir en el gol de la victoria, asistiendo de cuchara a Correa. Sin embargo, se echó de menos al 'Mudo' Vázquez, no consiguiendo el ex del Manchester City ese trabajo y conexión entre líneas que propicia el argentino. Un cambio que no tardó en ver Montella, dándole entrada en el campo al 'Mudo' (quien no consiguió darle mucha pausa) a la hora de partido, por Correa, pasando Nolito a la banda izquierda.

Con el marcador a favor, los de Nervión cedieron el esférico al Málaga, que se lanzó al ataque aunque pagó su falta de puntería. El Sevilla, mientras, esperó las contras; una transición defensa-ataque que el conjunto sevillista no supo llevar a cabo con brío, faltándole una velocidad que le impidió finalizar más de un contraataque, especialmente durante la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, más de lo mismo. El balón para el Málaga, que llevó la iniciativa, y el Sevilla defendiéndose bien atrás. Un 'modus operandi' que, ante el colista de la categoría, se antojaba demasiado pobre, amén del peligro que ello conllevaba, al gozar sólo de un 0-1 de ventaja. Con Arana y Layún por banda, el mexicano se mostró mucho más incisivo que el brasileño, que estuvo demasiado tímido en su debut y trabajó en exceso al primer toque. En definitiva, un Sevilla rácano que se la jugó a cara o cruz y le salió cara.