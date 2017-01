Mel tiene su tumba preparada

¿Hay motivos objetivos para echar a Pepe Mel? La respuesta es un rotundo no y hay todo tipo de argumentos para respaldar esta aseveración. Ésta no ha sido la peor racha del madrileño en el Betis -estuvo 10 partidos sin ganar en su segundo año-, ni vive su situación más tirante dentro del club, ni su relación con los altos cargos se parece en nada a la que mantenía con Bosch o Stosic; el equipo está a cinco puntos del descenso al final de la primera vuelta, hace dos años ya se vio que su salida no era la mejor solución para salvarse... Nada, por tanto, debería indicar que su destitución sea una decisión acertada. Pero la realidad actual es muy diferente y, 'cagadas' como las del derbi aparte, se ven pocas alternativas que no lleven a esta decisión si se quiere sacar al equipo de esa situación de encefalograma plano que presenta en el último mes y medio.

Sobre todo, porque el preparador bético, esta vez, tiene muy pocos flotadores a los que agarrarse. Los ha tirado él solo todos por la borda.

Pepe Mel se echó encima a parte de la afición, esa que siempre le había apoyado contra todo y contra todos, señalando su final de etapa no más allá de junio, cuando apenas se vislumbraban síntomas reales de crisis. No era su intención hacerlo, pero fuera cual fuera su propósito le salió el tiro por la culata.

Pepe Mel ha señalado a Eduardo Macià, con quien desde dentro del club señalan que tiene una buena relación, cuando el viernes le exigió fichajes inmediatos comparando la situación del Betis con la de la llegada del Chory Castro al Málaga.

Pepe Mel ha perdido el respeto de su plantilla cuando, tras caer en Getafe, ayer dijo que necesitaba estos fichajes en verano y no ahora. 'Atacaba' supuestamente a Macià, pero al que le decía que no tenía suficientes recursos es al plantel que le tiene que salvar el cuello.

¿Quién le queda? El Consejo. Y ahí, no sólo hay división de opiniones sino que sus ocupantes saben de sobra que sin sintonía con los jugadores, sin sintonía con la dirección deportiva y sin sintonía con parte de la afición, la situación de su técnico es insostenible. Y que todo lo que sea mantenerle en el cargo va contra el club y contra ellos. Ante esto, la decisión está muy clara. Ya sea a corto o a medio plazo, Pepe Mel saldrá. Se ha cavado su propia tumba y sólo falta que le echen la tierra encima.