Galones para el mejor

Aún no acabo de creerme que desde Madrid sigan dudando de Vitolo. Y mucho menos que no destacaran su partido ante Italia. Esta vez se agarran a su error ante Buffon de la misma forma que otras veces lo han hecho a otros motivos. Aunque creo que la razón principal es que no juega en uno de los tres poderosos de nuestro fútbol.

El canario es, sin duda, el fútbolista de LaLiga más en forma en este inicio de temporada. Para Sampaoli ha sido la solución a todos sus males, el recurso ante cualquier laguna y la salvación a cuanto problema táctico se le presentaba. Le falta suplir a Sergio Rico... Para Lopetegui no sólo ha sido un fijo sino el mejor en sus tres partidos al frente de la 'Roja'. Encarriló el triunfo de España en su debut con la asistencia que abría el marcador; repitió ante Liechtenstein con un gol y otra asistencia en el despegue español; y ante Italia, aparte de gol anotado y del errado, fue el futbolista que más se dejó ver en ataque y el principal apoyo Iniesta y Silva. Y todo jugando en una posición en la que no está siendo habitual todos los fines de semana.

Vitolo no sólo ha crecido en los últimos tiempos hasta el punto de convertirse en un líder en su club sino que también ha cogido, con trabajo y rendimiento, galones en la selección. Sus técnicos así se lo reconocen. Desde Madrid, aún no. Como casi siempre.