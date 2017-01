El creador antes que el matador

"Hasta el mercado de invierno nos jugamos mucho y tenemos que sacarlo con lo que tenemos", decía el viernes Sampaoli. Y como una vez pudimos ver, este Sevilla tiene mucho, pero no todo lo necesario. El club busca delantero e incluso se han conocido algunos intentos recientes. Pero para el filial, está claro, porque la prioridad en el primer equipo es un futbolista que saque el balón jugado desde la defensa, que le permita al equipo de Sampaoli llegar al campo contrario e instaurar esa dictadura de la posesión que tanto ansía desde que llegó y que tiene su mejor reflejo en el Barcelona, y que evite que, como ayer el Leganés (y otros que le precedieron), su rival centre su principal esfuerzo defensivo en presionar a N'Zonzi, Iborra, Franco Vázquez, ayer también Nasri? los encargados de intentar hacer de bisagra y superar esa fuerte línea de presión. Una línea donde cada vez que se pierde el balón tiembla todo el sevillismo. ¡Gracias Luciano!

¿Esperando a Ganso desesperadamente? Tal vez. Al menos, la mejoría y adaptación del talentoso brasileño es una solución a la que agarrarse. Aunque tampoco es el jugador específico de esa posición. Pero a falta de refuerzos, ese deberá salir de aquí. Sea el ex del Sao Paulo o, como ayer en muchas ocasiones, el ex del Manchester City? Calidad no falta.

Y eso se aprecia en ataque, donde pese a la lesión de Carlos Fernández, con la movilidad que tiene todo el equipo, las carencias son menores. O, al menos, pueden solventarse, incluso si faltase alguno de los llamados delanteros. porque atacar, atacan todos. O casi.

"Juntos, juntos", se cansaba de decir el casildense. Y juntos llegan hasta el área contraria, siempre desequilibrando desde las bandas, con los laterales. En el gol del ´Mudo´ es el punta el que centra, pero el lateral diestro el que rompe (Mariano); en el de Nasri coge el testigo el siniestro (Escudero)... Da igual por donde llegue, en la ofensiva el Sevilla tiene recursos para cansarse. Salvo los dos centrales? Y hasta si la jugada sale así, cuentan. No está ahí el problema. Es otro. Y está más atrás.