El Betis se juega este viernes su futuro en otra Junta histórica y, al contrario de lo que ocurriera hace poco más de un año, se habla muy poco de ello. Y lo poco casi siempre es negativo. Hay quien dice que la actual directiva esta lanzando dicursos para meter miedo. Hay quien señala que el cónclave no sirve para nada. También quien asegura que se va a impugnar o que Bitton va a impedir que se pueda celebrar. Pero de lo que se habla muy poco es de la trascendencia que puede tener. Y ésta es tal que podría impedir fichar al Betis durante el mercado invernal. Es decir, puede poner al equipo en una situación de riesgo de cara a la segunda parte de la temporada. Y no es tan complicado que esto pueda ocurrir.

¿Se imaginan que en la Junta se cesa a la actual directiva -ocurrirá si Haro y Catalán no encuentran, como en el 23-S, la mayoría necesaria- y el Betis no puede hacer ningún movimiento hasta que no tenga lugar la Junta Extraordinaria que elija a los nuevos gestores? Habrá quien diga que los gestores provisionales pueden mover ficha, pero la realidad es que no. Los que se quedarían al frente de la entidad (Martínez Feria y demás) no tienen poder para autorizar operaciones de esta embergadura. Torrecilla estaría atado de manos. ¿De quién sería la culpa, de los que han permitido el cese de los administradores, de los que lo han provocado, de Haro y Catalán por su gestion...? Posiblemente nos encontraríamos con un cruce de acusaciones entre todas las partes y nadie asumiría su responsabilidad. Y todo mientras el Betis se desangra. No lo permitan.