Ni gol, ni profundidad... ni el balón

Que el Sevilla no está bien y que el final de temporada se le está haciendo larguísimo es una evidencia innegable que, conforme pasan los partidos, se hace cada vez más palpable. La falta de gol y los errores atrás hacen que todas las miradas se fijen en esos detalles puntuales que, como ayer o como en Málaga, están decantando los partidos. Pero hay mucho más.

No es normal que se saquen diez córneres y no haya atisbo de una media ocasión de gol, no es normal que en un partido tan importante sólo se tirara dos veces a puerta, no es normal que se llegue tan poco en superioridad por las bandas cuando antes sí se hacía... pero es que, pese a las sensaciones, ya no se tiene ni esa posesión con la que ha avasallado a muchos rivales a lo largo de la temporada. Ayer la Real le disputó y casi le igualó ese control del juego del que le gusta presumir a Sampaoli. Que hoy gane el Barcelona, porque si no...