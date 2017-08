Torrecilla, éste sí

Cuántas veces se habrá acordado y le habrán recordado a Torrecilla aquella frase célebre sobre el poderío del centro del campo del Betis y su comparación con el resto de las medulares de los equipos de LaLiga. El ex director deportivo nunca estuvo excesivamente acertado en sus declaraciones -tampoco fue aquello de "las sensaciones"-, pero entre sus muchas frases ésta se llevó la palma.

Independientemente de que nadie se lo creyera, ni el bético más forofo, la realidad saltaba a la vista y el centro del campo verdiblanco no estaba a la altura de un equipo que quería pelear por estar cerca de Europa.

Cuántas veces vimos a Ceballos peleando solo contra el mundo o a Joaquín teniendo que ejercer de organizador, o a un futbolista que había venido para ser central (Donk) teniendo que ejercer de 'stopper'... Demasiadas. Tantas que ni con la llegada de Pardo se pudo enmendar.

Recordar esto ahora no tendría sentido si el que hubiera llegado el sábado no fuera Javi García, si el que va a ser noveno fichaje del Betis no fuera un futbolista que ha ganado ligas tan importantes como la inglesa, la rusa o la portuguesa –estuvo en el Madrid de la 06/07 pero no jugó en el torneo liguero-, siendo además importante en sus equipos, que ha sido internacional en la mejor España de su historia, que ha jugado una cuarentena de partidos de Champions y que aún no es 'viejo' para rendir unos años más al máximo nivel.

Recordar esto no tendría sentido si el que le precedió (Boudebouz) no fuera uno de los centrocampistas ofensivos más destacados de la Liga gala, que el pasado año marcó 11 goles en 33 partidos y cuyo valor de mercado –vía transfermarkt- está por encima de lo que el Betis ha pagado por él. O si no hubieran llegado Guardado, al que no hace falta presentar después de su prolífica trayectoria; o Tello, uno de los integrantes del mejor Barça de la historia; o Camarasa, el jugador clave –jugó 37 partidos de Liga- la pasada campaña de un Alavés que sí estuvo entre los diez primeros, peleó hasta el último momento por estar en Europa y jugó la final de Copa€

Es verdad que el Betis intentó traerse el pasado año a David Lopez, Stambouli o Lemina, pero ninguno llegó. Y Javi García, Boudebouz, Camarasa, Tello€ están aquí. Como bien dicen comparar es odioso y no sabemos cómo rendirá el equipo a lo largo de la temporada, como tampoco se puede vaticinar con tanta antelación que este centro del campo sea uno de los mejores del campeonato, pero si el aficionado verdiblanco está ilusionado con este Betis, pese a su falta de gol, y no tanto con aquél por algo será.