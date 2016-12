Rubén Castro: "Parece ser que los que antes no servíamos ahora damos la cara"

Rubén Castro, delantero del Betis, ha repasado la actualidad verdiblanca antes de enfrentarse este viernes al Deportivo Alavés en el último encuentro liguero del año. El ariete canario, entre otros temas, ha hablado sobre el cambio del equipo con la llegada de Víctor y su anterior etapa con Poyet. "He pasado unana racha malísima. Los jugadores sabemos que pasamos por rachas negativas, que hay veces que nos cuesta más hacer gol, ahora llevo ya tres partidos seguidos haciendo gol. Sobre todo es importante el del otro día, que sirvió para conseguir los tres puntos y ahora contento, la verdad", ha dicho el bético en Radio Marca Sevilla.

Sobre su ubicación en banda izquierda durante la etapa de Poyet en Heliópolis, Rubén ha comentado: "Jugar en banda no era jugar en una posición nueva, pero nunca había jugado tanto ahí, ni tanto tiempo metido en la banda. El míster decidió ponerme ahí y yo intentaba hacerlo lo mejor posible. Todos sabíamos que donde más rinde Rubén es de delantero y ahora se está viendo desde que ha llegado Víctor. Llevamos cuatro partidos con tres goles y ahí están los datos".

En el último partido ante el Athletic, el duelo entre el canario y Laporte fue vibrante, hasta que el central fue sustituido. El propio Rubén ha quitado hierro al supuesto comentadio del defensa francés. "Algo leí por encima, pero todos sabíamos lo que quería decir. Mi intención era buscarlo para conseguir la segunda amarilla y que dejara a su equipo con diez, pero nada más. Lo que habría hecho cualquiera. Si me hace falta, pues mucho mejor. Tampoco hay que darle más vueltas a lo que dijo", ha zanjado.

El año opcional de su contrato: "Es fácil si juegas. Son partidos, muchos partidos. Por goles nunca he tenido nada. He metido 300 goles aquí y nunca me he llevado nada. Son mucho más de 20 partidos, pero espero conseguirlo. Por eso lado estoy tranquilo. No me preocupa mucho".

Tonny Sanabria y Dani Ceballos: "Todo es cuestión de tiempo, de conocernos cada día más. Sanabria llegó y al poco tiempo no entrenaba, tuvo molestias. Hay que darle tiempo para que se adapte. Yo creo que con el tiempo iremos haciendo una mejor pareja. En cuanto a la situación de Dani, me extrañaba muchísimo. En los entrenos siempre entrenaba como el que más, nunca ha bajado los brazos. Para mí este equipo es Ceballos y diez. También llevamos bastante tiempo jugando juntos. Para mí es el jugador con más calidad que tenemos y te repito que para mí es Dani y diez más".

Joaquín: "Es diferente a todos, es el referente para todos. No sólo fuera del campo, también dentro. El otro día corrió como el que más y la verdad nos está ayudando muchísimo".

Donk: "En el juego aéreo lo necesitábamos. Nos está aportando muchísimo. Todos estamos viendo que puede y que tiene que jugar. Antes no sé lo que pasaba, no sé por qué no jugaba. Pero bueno, ahora parece ser que los que antes no servíamos ahora estamos dando la cara y lo estamos dando todo el por el equipo".

Su suplencia: "Es bastante difícil de asumir. Yo no lo entendía tampoco. Yo entrenaba como todos. Era el máximo goleador del equipo y veía que no jugaba. Era respetar la decisión del míster porque él mandaba y ya está, a seguir trabajando, no podía hacer otra cosa. ¿Que estaba enfadado? Pues claro que estaba enfadado. Yo no sé cuánto tiempo hacía que no me veía suplente y me veo dos partidos seguidos suplente. No lo entendía, pero respetaba. Ahora el entrenador me ha puesto donde tenía que jugar y ahí están los resultados".

Sin explicaciones: "Nada. Cero. Poyet no me ponía y ya está. Yo tampoco la pedí nunca explicaciones. Era decisión de él y ya está. Nunca me dijo nada, nunca. Eso es así".