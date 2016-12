Sanabria: "Quiero mejorar los 11 goles del año pasado"

Tonny Sanabria, delantero del Betis, ha valorado su buen momento en Heliópolis. "Soy optimista y siempre quiero mejorar, tengo 20 años y quiero hacer las cosas bien y mejorar las cifrar del año pasado, que hice 11 goles. Quiero intentar superarme", ha admitido el paraguayo en 'La Jugada' de Canal Sur Radio.

El delantero ha recordado sus inicios en el mundo del fútbol: "Todo lo que tengo se lo debo a mis padres, lo dejaron todo para darnos un futuro a mis hermanos y a mí. Salí con 12 años de Paraguay, me vine para Barcelona con mis hermanos y todos estamos muy contentos ahora. No pasé por momentos muy buenos pero nunca nos faltó de nada. En España cumplí muchos sueños, debuté en Primera, marqué goles y debuté con la selección".

Hasta llegar al Betis: "Te mentiría si te dijera que lo tenía claro desde un primer momento. Lo tenía casi cerrado con un equipo que no era de acá. Al final me comentaron la opción del Betis y yo le dije a mi representante que mi deseo era seguir en España, así que hablamos con el director deportivo y el míster anterior y nos venimos para acá".

Las diferencias entre Víctor y Poyet: "Son dos entrenadores totalmente diferentes pero igualmente buenos. Con Gustavo no llegaron los resultados y eso al final te penaliza. Me sorprendió que se fuera ahora a China pero me alegro por él y le deseo lo mejor".

El objetivo: "Si te digo que miramos para abajo somos un equipo chico, tenemos las cosas claras y miramos para arriba. Al principio no se nos dieron las cosas, ante el Athletic sufrimos pero demostramos que estamos unidos y vamos todos a una. Vamos con muchas ganas después de ganar en casa al Athletic, fue una victoria de moral para ahora ir a Vitoria e intentar traer los tres puntos para acá".

Con Rubén Castro: "Desde el partido contra el Deportivo, cuando marqué el primer gol, gané en confianza porque no estaba el 100%. Ahora me encuentro muy bien y disfrutando al lado de Rubén. De Rubén está todo dicho, es un delantero 10, hace las cosas más fáciles y ayuda mucho al equipo, la ocasión que tenga va para adentro".