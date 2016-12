Ceballos: "Me hace un penalti claro"

El utrerano Dani Ceballos reveló que el propio Laguardia le confesó, en el túnel de vestuarios, que había cometido penalti al filo del descanso del partido en Vitoria, donde el Alavés se impuso por la mínima (1-0) al Betis. "Cuando entro en el área, el jugador del Alavés me hace un penalti muy claro, el mismo jugador me lo reconoce luego en vestuarios, pero son jugadas rápidas que el colegiado no ha visto, pero es penalti claro", manifestó Ceballos en Gol.

"El equipo lo ha intentado hasta el final, hemos luchado pero no ha podido ser. Veníamos de una buena racha, de puntuar en casa, hoy no han salido las cosas cómo queríamos y tenemos que seguir trabajando para mirar hacia arriba y no hacia abajo", apuntó el jugador.