Los 'lobos' de Víctor no aúllan fuera

Dos salidas, dos derrotas. La luna llena que iluminó la noche vitoriana no hizo que los 'lobos' de Víctor Sánchez del Amo aullasen por fin lejos de la 'manada' heliopolitana: 3-1 ante el Eibar y el 1-0 de ayer contra el Alavés hacen que el nuevo entrenador mantenga ese debe. Poyet no ganaba en casa, pero se impuso en Mestalla (2-3) y en El Sadar (1-2). Ahora, es justo al contrario, y darle la vuelta será el primer reto del Betis en 2017. El otro será vencer dos veces seguidas en Liga, algo que no logra desde marzo, cuando, con Merino en el banquillo, los verdiblancos ganaron a Espanyol (0-3) y Granada (2-0).