Alfonso desvela su particular relación con Lopera

Alfonso Pérez llegó por primera al Betis en 1995, a un grupo que él recuerda como "un equipo que competía bien, con buenos jugadores", de entre los que destaca a Jarni y Finidi: "Eran los jugadores más desequilibrantes y que más asistían desde banda, y tanto yo como el otro delantero que jugase en ese momento nos aprovechábamos de esos jugadores de grandísimo talento", recuerda el jugador en una entrevista publicada en el número 16 de Olympo Deportivo Magazine.

Entre los momentos de tristeza vividos en el club verdiblanco, el delantero valora la final de Copa perdida contra el Barcelona en 1997: "Fue un día de tristeza por lo bien que jugamos, plantándole cara a todo un Barcelona, con un ambiente excepcional y desgraciadamente perdiendo". Tampoco se olvida del descenso del Betis en el año 2000: "Pienso que se podría haber invertido algo más en jugadores de primer nivel y no habríamos tenido ningún problema, es más, habríamos consolidado mucho más al Betis en esos puestos de cabeza hasta llegar a ser un equipo como puede ser hoy el Villarreal, por ejemplo, siempre con opciones de competición europea".

Por el contrario, entre los momentos destacados con el club andaluz está la Copa ganada en la temporada de su retirada, en la que no pudo jugar. "No estuve en la final por decisión técnica y porque venía renqueante también de una lesión. Tuvimos la suerte de ganar esa Copa del Rey y aunque no pude ganarla en la campo, viví la alegría de celebrar con la afición ese título tan deseado", rememora.

En cuanto a su relación con Lopera, el ahora entrenador destaca que "siempre ha sido buena". "He tenido mis discrepancias y enfrentamientos, como uno lo puede tener con su padre. Yo intentaba ser el mejor profesional posible y había cosas en las que no estaba de acuerdo con él, sobre todo en la forma de actuar y de decir las cosas, pero él era el presidente y dueño del club", añade.

