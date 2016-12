Víctor: "La eliminatoria está muy abierta"

Víctor Sánchez del Amo ha comparecido ante los medios, en la previa de la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ante el Deportivo, y ha tocado muchos temas.

Sobre la ventaja obtenida en la ida (10): "Nos podemos remontar al final del partido de ida en la rueda de prensa. Tenemos un buen resultado, que nos da un punto de ventaja. El no recibir gol en tu campo e ir con victoria es interesante, pero la eliminatoria está totalmente abierta, muy disputada e igualada. La encaramos de la misma manera, no cambia nada. Es imposible valorar de suficiente o no un resultado en un partido de ida. Ningún resultado puede ser suficiente nunca porque pueden pasar muchas cosas. Recuerdo con el Deportivo de La Coruña, que es nuestro rival, unas semifinales de Champions haber perdido 4-1 en la ida con el Milán y hacer 4-0 en la vuelta. Muchos jugadores del Milán pensarían en aquel momento que un 4-1 es suficiente. No te puedes fiar nunca, con 1-0 ni mucho menos. Esos dos matices son los importantes. El tener resultado de victoria y el no haber encajado en nuestro campo".

¿Jugará Rubén Castro de titular?: "Si te respondo, daría mucha información. Está en la convocatoria, por lo que tiene posibilidades de empezar desde el inicio igual que los compañeros".

Posibles cambios en el once: "La idea, si fuese así tampoco te lo podría responder. Nuestra idea es preparar el partido pensando en el momento en el que estamos. Hace ya un mes del partido de ida. Ha habido una progresión en el trabajo y en los jugadores, y vamos a elegir a los que consideramos que son los mejores para el partido de vuelta, no pensando en lo que pasó en el partido de ida".

La mala dinámica fuera de casa: "Lo que nos preocupa es el trabajo. Hemos tenido dos partidos fuera. El primero en Éibar muy condicionado por quedarnos con un jugador menos muy pronto en la primera parte. El segundo partido el otro día ya hicimos el análisis. Perdimos por 1-0 en un partido en el que competimos y en el que tuvimos bastantes opciones. Si hubiésemos tenido el acierto de adelantarnos en la primera parte con las ocasiones que tuvimos, pudo haber ocurrido otro resultado tranquilamente. Es más la línea de la segunda parte la que queremos. El equipo fue más completo en la segunda parte, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. De la primera parte podemos quedarnos con el trabajo defensivo, pero para nada con el ofensivo. Es muy poco balance para hacer análisis, pero nuestra idea es tener el mismo comportamiento tanto en casa como fuera".

Su vuelta a Riazor: "Por supuesto que Riazor siempre va a ser un campo muy especial para mí. Está lleno de recuerdos maravillosos. Compartidos con los compañeros que he tenido como jugador y compartido con los jugadores en la etapa que hemos tenido como entrenadores y, sobre todo, compartidos con su afición, y eso siempre son recuerdos muy bonitos. Pero nuestra cabeza va a estar en el partido, en el trabajo que tenemos que desarrollar, en la concentración para disputar esa segunda vuelta. Yo nunca espero nada. Soy una persona a la que le gusta trabajar y que tu trabajo te vaya abriendo puertas. Así es como voy haciendo mi carrera y me siento muy agradecido por las muestras de cariño que siempre he recibido, en este caso en La Coruña de todos esos años que he estado. Estaré siempre agradecido a su afición por esas muestras de cariño que me han dado".

¿Qué le pasó en La Coruña?: "Volvemos otra vez a la rueda de prensa previa al partido de ida en la que ya comentamos esto. A pesar de los resultados, que no estaban siendo buenos para el Dépor en liga, su línea de juego estaba siendo mucho más de lo que los resultados decían. Ya lo avisamos en aquel momento y ahora que han mejorado la racha de acierto de cara al gol, la misma atención o más si cabe. Ya estábamos de esa capacidad que tiene el Deportivo de La Coruña. Un equipo, desde mi punto de vista, muy bueno, con plantilla para estar mucho más arriba en la clasificación, que va terminar estándolo, seguro, porque ya se está viendo que está cogiendo esa dinámica. Las dinámicas de trabajo requieren su tiempo que te permitan ir consolidando conceptos y cogiendo regularidad".

¿Le conviene tirar la Copa al Betis?: "Ya hablamos antes de empezar la competición, antes del partido de ida. Para nosotros, la importancia de la Copa es máxima por el máximo respeto que tenemos a nuestra afición y nuestra profesión. Cada vez que saltamos al campo es con la idea de ganar, competir y llegar lo más lejos, tanto en liga como en Copa. No va a haber otro enfoque por parte del equipo. No sé quién dice eso. Podemos poner nombre y apellidos y abrir un debate pero nosotros vamos a competir con todo lo que tengamos para llegar lo más lejos en todas las competiciones".

Su balance hasta ahora: "Seis o siete partidos, tampoco lo sé precisar porque nuestra cabeza va partido a partido, en tratar de ser competitivos cada vez más y nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible. Hacer balances de seis partidos... los hacemos para encontrar las cuestiones que necesitamos mejorar para crecer como equipo, y las que tenemos buenas. Pero hacer un balance de siete partidos, nosotros no los hacemos. Creo que hay que hacerlos con temporadas completas, donde se analiza el trabajo de pretemporada, de primera vuelta, de segunda vuelta. El trabajo en el fútbol tiene esas etapas. Preparación de pretemporada, primera vuelta, con sus condicionantes, la segunda vuelta, que tiene otros condicionantes. Se abre el mercado de invierno en el que todos los equipos tienen la opción de ir a reforzarse. La mayoría lo hacen. Y cambian también las condiciones de la segunda vuelta. No son iguales las primeras y las segundas vueltas. Una temporada completa requiere del análisis de esos momentos".

Fichajes: "Trabajamos en ese mercado de invierno que se abre sin tener en cuenta el supuesto de Copa. Para nosotros es clarísimo el enfoque que tenemos con respecto a la plantilla y se está trabajando en ello, independientemente de los supuestos que se dan en Copa. En nuestra cabeza solo esta pelear con todas nuestras posibilidades para seguir adelante".

Joaquín: "Todas las bajas las lamentamos porque queremos tener a disposición a todos los jugadores para poder elegir entre todos los elementos de la plantilla. Cuando se da una lesión, no nos queda nada más que deseamos la pronta recuperación y esperemos que esté cuanto antes. De deseos no podemos tomar decisiones. Cuando esté recuperado, estará disponible y empezará a entrenar con el equipo al mismo nivel y tendrá ya opciones para volver a entrar en el equipo".

Vacaciones: "La planificación está cerrada, pero siempre está abierta a modificaciones por cuestiones de trabajo. Por razones de trabajo siempre están abiertos a modificaciones. El día 29 entrenamos en doble sesión".