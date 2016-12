Deportivo-Real Betis: A por una Copa que siempre suma

Nadie quiere tirar la Copa del Rey en Heliópolis. De hecho, el primer interesado en mantener viva la llama del trofeo copero es Víctor Sánchez del Amo, pues en sus planes no entra desechar una competición que levantó como jugador en las filas del Deportivo de La Coruña, precisamente, rival al que esta noche se enfrenta el Real Betis, equipo que hoy comanda desde el banquillo. Y es que el duelo de vuelta en Riazor de dieciseisavos no es intrascendente para nadie.

En el caso del preparador verdiblanco tiene ante sí la vuelta al feudo donde hace escasos seis meses dirigía como local. Pero no sólo en la cuestión personal del técnico madrileño está en juego algo, sino que el primer plantel bético tiene en su mano la posibilidad de pasar a los octavos de final del torneo del K.O., el último con el que la entidad le dio una alegría a la afición heliopolitana.

Para ello, la renta conseguida en la ida, en el Benito Villamarín, donde venció el Betis por 1-0 el pasado martes 29 de noviembre, pone las cosas de cara a los de Víctor. No obstante, la escasa renta no ofrece la posibilidad de arribar con confianzas a Riazor, lugar en el que, en esta nueva etapa, tiene la oportunidad de conseguir el triunfo lejos de casa en su tercera oportunidad. Y es que con el ex del Olympiacos, el principal debe es rascar algo lejos del Villamarín. Por todas estas razones, el preparador bético va con todo hacia tierras gallegas, siendo la principales bajas la de Joaquín, por lesión, y la de Adán, que dejaría su lugar a Dani Giménez.

En el 1-5-3-2 que ha implantado, Bruno entraría por José Carlos, quien se ha quedado fuera, mientras que Petros sustituiría al portuense respecto al duelo ante el Alavés. En la punta de ataque, Alegría, por las molestias que ha tenido esta semana Sanabria, acompañaría a Rubén Castro. Así, no se reservaría nada para una Copa que siempre suma.



Alineaciones probables

Deportivo: Lux; Borja Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho; Álex Bergantiños, Pedro Mosquera; Bruno Gama, Fayçal Fajr, Marlos Moreno; y Joselu.

Betis: Dani Giménez; Piccini, Mandi, Bruno, Pezzella, Durmisi; Petros, Donk, Dani Ceballos; Álex Alegría y Rubén Castro.

Árbitro: José Luis González González (Comité castellano-leonés).

Campo: Estadio de Riazor.

Hora: Miércoles, 21:00 horas.