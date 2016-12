A Van der Vaart tampoco le va bien en Dinamarca

Como en Sevilla, a Van der Vaart le está lloviendo las críticas en el Midtjylland danés, con el que ha participado sólo 14 partidos, ninguno de ellos completo, para más inri. El holandés, par justificarlo, pide comprensión y tiempo.

"He oído y leído todo lo que dicen... Pero, entre mi último partido en el Betis y el primero aquí han pasado siete meses, y eso te deja secuelas. Después del parón de invierno voy a poder jugar 90 minutos y mantenerme en forma. Yo he firmado dos años y me gustaría seguir aquí la próxima temporada. Trabajando desde el primer día, acabaremos campeones. Estoy convencido", ha asegurado Van der Vaart en Voetbal International.