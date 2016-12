Piccini: "Tenemos un problema a balón parado"

En el partido contra el Deportivo de vuelta de dieciseisavos de Copa del Rey, Piccini fue protagonista por el gol anotado por el Betis y por su mala actuación en defensa.

"El equipo está decepcionado, salimos con la convicción justa para hacer un buen partido, pero tenemos un problema a balón parado, nos marcan el primer gol así, luego otro tras un rechace. Tenemos que trabajar porque no nos queda otra. Tenemos que empezar a hacernos fuertes igualmente fuera de casa", expresó el italiano, que realizó el penalti sobre Babel que Joselu mandó a las nubes.

Además, el ex de la Fiorentina no se podía explicar qué es lo que falla: "No lo sé, de verdad, ha sido así y no tenemos que agachar la cabeza, debemos estar arriba, porque al final somos profesionales y tenemos que trabajar para mejorar"

Con todo, el transalpino piensa en comenzar el 2017 con mejores sensaciones: "Tenemos algunos días de vacaciones, en los que todos debemos desconectar para al mismo tiempo volver con la misma fuerza y ganar al Leganés".