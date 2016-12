N'Diaye: "Si no cuentan conmigo, buscaré una salida"

Alfred N'Diaye dejó un buen dinero en las arcas del Betis, pero ni al franco-senegalés le está yendo bien en el Villarreal, ni el club heliopolitano supo invertir con acierto lo que ingresó por su traspaso. A Gustavo Poyet le gradaba la idea de volver a acogerlo en Heliópolis, pero las preferencias cambiaron con la llegada de Víctor Sánchez del Amo, quien, al jugar con cinco atrás e irse Mandi, ha pedido un central zurdo.

Si el técnico madrileño se arrepintiese, no obstante, parece que no habría problemas a la hora de cerrar la cesión de N'Diaye, según se desprende de las palabras que expresó el futbolistas tras jugar con el cojunto amarillo en la Copa ante el Toledo. "Esta siendo una temporada muy complicada para mí en el plano personal. No sé cuál es mi situación ahora mismo... Vamos a hablar con el club y buscar lo mejor para todos. Quiero saber si cuentan conmigo y, si es que no, buscaré una salida. Mi prioridad es quedarme, por eso firmé cinco años en este club que considero grande. Si cuentan conmigo, trataré de luchar por buscarme un puesto".

Es decir, quiere quedarse en el Villarreal, pero siempre que sea con minutos, algo que no tiene. "Estoy muy contento en Villarreal, tenemos un gran vestuario y estoy bien, pero es verdad que me faltan los minutos. Si juego como lo hice en Copa y me entreno bien, puedo entrar, porque a partir de ahora hay muchos partidos . Es verdad que los dos medios que están jugando se encuentran a un gran nivel, son muy buenos. Pero en el futbol las cosas cambian. Soy un jugador que nunca se rinde".

"Agradezco que mis compañeros me apoyen. La gente me aplaudió en el partido de Copa y eso me ayuda mucho. Se que empecé muy mal, pero trabajo para cambiar eso. Con confianza un jugador es mejor. En el Betis lo demostré porque creo que tengo calidad y quiero demostrarla", terminó.

Tras una conversación con su técnico, Fran Escribá, N'Diaye tomará una decisión.