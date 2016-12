Fabián: "En el club me han dicho que confían en mí"

Como venía informando puntualmente ESTADIO Deportivo, ésta era una semana clave para el futuro de Fabián Ruiz, ya que el Elche tenía como fecha límite el próximo 27 de diciembre para incorporar a un futbolista que cubriera la baja de larga duración del exbético Javier Matilla. Y así, este viernes, se produjo la oficialidad de la cesión del canterano heliopolitano. Pero antes, el Real Betis confirmó que el futbolista de Los Palacios ha renovado su contrato hasta el año 2020, es decir, un curso más de lo que ahora tenía el fino mediocampista verdiblanco, que ahora pasará a ser, hasta final de temporada y sin opción de compra, franjiverde.

De esta forma, buscará en el Manuel Martínez Valero los minutos que no ha encontrado con la casaca heliopolitana. "Entre el club y yo hemos decidido la cesión al Elche, ya que creíamos que era lo mejor para mí y para el Betis. Estoy muy contento de tener la oportunidad de ir allí a jugar y también contento por la renovación que me ha ofrecido el club. En el club me han dicho que confían en mí, que tengo mucha proyección. Me han dado la confianza para que me vaya tranquilo sabiendo que apuestan por mí", expresó Fabián en los medios oficiales verdiblancos.

El palaciego, quien reconoce que con Víctor ha "aprendido mucho", pues le ha ayudado a "mejorar" la colocación, habló antes con alguno de sus compañeros que ya han pasado por la ciudad ilicitana: " Álex Martínez, Caro y Manu Herrera me han dicho que voy a estar muy bien, que voy a estar muy contento allí y que lo voy a hacer bien, que es lo más importante. Estoy deseando coger minutos y ayudar al equipo. Me incorporo el día 27. Ese día tengo reconocimiento médico y entrenamos".

Así, Fabían, que deja una ficha libre para Miguel Torrecilla, llega a Elche con la intención de "coger experiencia".