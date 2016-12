El Galatasaray piensa en Donk

Si pocas fueran las tareas que tiene pendiente Miguel Torrecilla para este mes de enero, ahora se le podría sumar al director deportivo verdiblanco un nuevo inconveniente. De hecho, a la misión de darle salida a varios integrantes de la primera plantilla que no hacen mucho más que ocupar un dorsal, firmar a un central que refuerce la retaguardia o sumar algún refuerzo más que apuntale al plantel tras el adiós de hombres como Musonda, entre algún otro, Miguel Torrecilla podría verse obligado ahora, también, a encontrarle un recambio al holandés Ryan Donk. O eso, al menos, apuntan desde Turquía.

Concretamente desde el diario ´Sabah´, donde informan que el Galatasaray está estudiando la posibilidad de romper el contrato de cesión de Ryan Donk con el Betis y así poder recuperar al pivote como consecuencia a la marcha de Chedjou a la Copa de África y a la baja de larga duración de Aziz por lesión.

Una propuesta que, lógicamente, no contentaría para nada a la dirección deportiva verdiblanca, que con la llegada de Víctor Sánchez del Amo ha visto cómo Ryan Donk se ha convertido en una pieza importante dentro del once heliopolitano. De hecho, Donk se ha convertido en un fijo en los esquemas del nuevo cuerpo técnico bético, desempeñándose tanto de central como de centrocampista. El internacional holandés sub 21 ha sido titular en los siete partidos que Víctor ha dirigido al primer plantel verdiblanco, completando cinco y jugando 70´ y 83 minutos, respectivamente, en los otros dos. Una marcha, la de Donk, que a día de hoy no se contempla, aunque habrá que estar pendientes.