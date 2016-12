El reto de llegar tranquilo al derbi

El Real Betis se jugará una buena parte de la que ahora es su Liga antes de verse las caras con el Sevilla Fútbol Club en la jornada vigesimacuarta, ya que hasta entonces disputará cinco partidos de siete con equipos con los que luchará por sus aspiraciones de permanencia o, si los salva, por mirar más allá tras conseguir la tranquilidad. Y es que la irregularidad en la que se ha visto metido el cuadro heliopolitano le aleja ahora mismo de luchar por estar más arriba del décimo puesto en la tabla, objetivo marcado por el club al inicio del año.

El hecho de llegar con los deberes completados a finales de febrero no es un asunto menor, ya que no será lo mismo recibir al eterno rival en el Benito Villamarín con urgencias, que hacerlo con tranquilidad para evitar sobresaltos y, no menos importante, la 'guasa' obligada de la afición rival.

Los de Víctor Sánchez tienen un apretado calendario en su particular cuesta de enero, y también de febrero, en el que se verán las caras con equipos que merodean también en la zona de peligro o que están directamente en ella, como el Leganés, el Sporting de Gijón, el Deportivo de La Coruña, el Valencia y el Granada.

Tras las vacaciones, los verdiblancos afrontan un mes de enero con tres partidos en casa, el 8 de ese mes frente al Leganés, el 22 ante el Sporting de Gijón y el 29, en el comienzo de la segunda vuelta, con el Barcelona; y tendrán un único desplazamiento, el 14, para jugar contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón.

El Betis, decimocuarto en la clasificación con 18 puntos, a seis de los puestos de descenso, se jugará sus opciones de aspirar a más con equipos con los que tiene una exigua diferencia, ya que el conjunto pepinero ostenta 16 puntos y los asturianos, 12; e intentará la hombrada de puntuar con el Atlético de Madrid y Barça.

Cuando la hoja de enero ya haya caído del almanaque, el mercado de fichajes de invierno ya se habrá cerrado y el Betis de Víctor se habrá podido recomponer tras una planificación con más sombras que luces y con el dato cierto de su cosecha de enero para encarar otro mes con tres rivales directos.

Los verdiblancos empezarán febrero en Riazor ante el Deportivo de Gaizka Garitano, actualmente decimoquinto con dos puntos menos que los béticos; jugarán en el Villamarín ante el Valencia, decimoséptimo con doce puntos; e irán a Granada, que actualmente ocupa el penúltimo puesto de la tabla a nueve de los verdiblancos.

La vigesimotercera jornada, por tanto, será una cita en los duelos de máxima rivalidad en la que los de Víctor tendrán como reto llegar a ella con los deberes hechos y una buena renta de puntos que les permita encarar el encuentro contra el cuadro nervionense, actualmente en las antípodas en potencial y puntos, con la serenidad que precisa ese partido en el calendario particular de sevillistas y béticos.