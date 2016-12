Donk: "Quiero asentarme en el Betis"

Algo cansado de ser un trotamundos del fútbol, el Ryan Donk desea seguir en el fútbol español y en un club en el que está a gusto.

- El objetivo es acabar entre los diez primeros. ¿Piensa que podría ser algo más?

- Si miras el partido que hicimos contra el Athletic puedes pensar que sí. Es un buen equipo, que lleva cinco años jugando juntos. Nosotros llevamos sólo unos meses y tenemos que mejorar cada día. Pero si somos capaces de ganar este tipo de partidos tenemos buenas oportunidades de estar arriba.

- Ahora sí que se les ve jugando más cómodos en casa.

- Sí. A veces nos han silbado pero es normal, la gente quiere ver espectáculo y a su equipo ganar. Ahora tenemos que tener cuidado sobre cómo atacamos y cómo defendemos para conseguir resultados. Si ganamos a un equipo del ´Top 5' vamos por el buen camino.

- El Betis tiene una opción de compra sobre usted y, por lo que sabemos, quiere ejercerla.

- Ya lo tenía en mente cuando firmé seguir. Quería venir, hacerlo lo mejor posible y enseñar mis cualidades en un campeonato como el español. El Betis tiene la opción y tienen que elegir. Si juego bien como ahora hablaremos en el futuro.

- ¿Le gustaría seguir?

- Me encantaría. Estoy bien aquí. También mi familia. He visto muchas competiciones desde que era joven. Es hora de asentarme un poco. Es difícil cambiar tanto. También por la familia. Han tenido que aprender inglés, algo de francés. Yo hablo turco... Ahora estamos con el español.

- Me cuentan que es usted bastante bromista en el vestuario.

- Me gusta disfrutar, pasarlo bien. Por supuesto que hay momentos para estar serios, pero sí, se puede decir que soy bromista. Esto es un hobby que convertimos en un trabajo por el que nos pagan muy bien, pero también hay que disfrutar. Somos un grupo muy bueno, hacemos bromas incluso aunque no hablemos el mismo idioma. Estoy disfrutando de estar aquí. Hacemos cosas fuera del campo, como cuando fuimos al hospital todos. Había la opción de no ir, pero todos quisimos ir a hacer felices a los niños.