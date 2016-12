Donk, su tardía llegada y el cambio de Poyet a Víctor

Ryan Donk ha jugado en siete equipos en cuatro países y a sus 30 años desea sentar la cabeza. El Betis le parece un buen club para hacerlo. "Estoy bien aquí. Todo está bien, el club, las instalaciones, el fútbol en España. Lo estoy disfrutando. El fútbol en España es parecido al holandés. Les gusta salir desde atrás, es bonito practicarlo cuando puedes hacerlo", cuenta a ESTADIO el jugador, sobre el que el Betis tiene una opción de compra que a día de hoy está más que dispuesto a ejercer.

- La escuela holandesa es buena para el fútbol español.

- Sí, porque es un juego parecido. En Holanda hay muchos jugadores jóvenes que están saliendo y tienen experiencia al máximo nivel cuando aún son jóvenes. Está claro que España es una de las mejores competiciones del mundo.

- Usted ha dado muchas vueltas antes de llegar.

- Porque hay que tomar decisiones a lo largo de la vida. Vienen clubes y entonces no es el momento. Pude venir como hace ocho años al Barcelona B. Hablamos, pero elegí seguir en Holanda. Todavía era joven.

- Con Poyet tampoco parecía que éste fuera su tren.

- Ahora la situación diferente. Llegué el último día. Tenía que adaptarme a todo. Al idioma o al tiempo. Cambié de 27 grados a 42. También tenía que organizar todo para mi familia, el colegio para los niños, encontrar una casa. Ahora estoy perfectamente, no tuve ocasión de jugar, fue decisión del técnico. Tiene 25 jugadores que quieren jugar.

- El cambio a Víctor le ha venido muy bien.

- Puede afectar también el sistema. Poyet quería jugar 4-3-3 o 4-4-2 y Víctor juega ahora con 5-3-2. He podido jugar en el centro del campo. Son decisiones del técnico. No puedo decidir por Poyet. Él me trajo igual que trajo a 15 jugadores. Ahora es mi oportunidad.

- Y la está aprovechando.

- Sí. Por supuesto. Intento dar lo mejor de mí cada partido, hacer lo que me pide el entrenador y dar el cien por cien.

- ¿Cómo se siente ahora?

- Me siento bien y están llegando buenos resultados. El equipo está haciéndolo bien, está dando pasos cada día. Ahora lo importante es sumar puntos.

- Ha jugado en defensa y en el centro del campo. ¿Dónde se encuentra más cómodo?

- Son situaciones diferentes. En defensa tengo que ser fuerte y tener liderazgo. Desde el centro del campo tengo que apoyar en esa labor. Me gustan las dos posiciones.

- Víctor ha querido dotar de seguridad defensiva al equipo con ese 5-3-2.

- Es fácil valorar los sistemas después de los partidos. Si ganas no puedes quejarte del sistema.

- Pero sí que se nota una mejoría defensiva.

- Sí. Pero en el fútbol hay muchos factores. A veces tienes que tener suerte. También están las lesiones, los momentos de forma, cómo te sientes ese día. Es como un puzzle, tienes que poner las piezas en su sitio adecuado. El entrenador tiene once piezas e intenta colocarlas para ganar el partido. Si haces dos o tres errores es difícil. Ahora mismo, las estamos poniendo en el lugar correcto.

- Uno desde fuera puede pensar que Víctor ha llegado con este 5-3-2 para mejorar en defensa y después evolucionar hacia una zaga de cuatro.

- No es algo que hayamos hablado. Tenemos que empezar desde atrás. Podemos jugar con sólo tres atrás y los laterales más largos. Tenemos que ver los resultados. Ahora mismo está bien así, si dominamos los partidos, podemos cambiar algo.

- Parece que con Poyet el equipo no captó lo que quería el entrenador.

- Puedes pensar eso. Pero al final todo depende de los resultados. Es una elección que haces. Si ganas o pierdes. Si pierdes más que ganas es un problema. Si juegas defensivo pero consigues resultados nadie se queja. Necesitas un equilibrio entre el juego y los resultados.