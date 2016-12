Atinar con el central zurdo es urgente en el Betis

La secretaría técnica del Betis continúa estos días rastreando el mercado en pos del fichaje de un central (preferentemente zurdo o que se desenvuelva en ese perfil de manera habitual) de envergadura (para el dominio del juego aéreo) y con salida de balón, su absoluta prioridad en la ventana invernal de transferencias, hasta el punto de que hay órdenes de destinar toda la partida disponible a esa única demarcación.

Así las cosas, las opciones que más gustan no se han podido materializar hasta la fecha, bien por escapar a las posibilidades económicas de la entidad heliopolitana o por la exigencia de apurar el mes venidero, al tratarse de efectivos que no han sido liberados aún, no han decidido abandonar sus clubes o cuentan con una amplia lista de pretendientes. En la mayoría de los casos, estas negociaciones se solucionarían con una oferta de traspaso, pero en la Avenida de La Palmera prefieren la fórmula del préstamo con opción de compra, vía que muchas entidades desdeñan en primer término o aparcan ante la necesidad de liquidez para afrontar otras contrataciones.

El caso es que Miguel Torrecilla no tiene nada atado o avanzado a cinco días de que se abra el plazo. Cada agente o intermediario que se ha puesto en contacto con el salmantino en las últimas semanas para ofrecer a sus representados ha conocido la hoja de ruta bética, que pasa por la adquisición de ese defensa que supla la marcha de Mandi a la Copa de África y las carencias detectadas en una retaguardia que emplea cinco elementos desde el relevo en el banquillo.

Además, Víctor Sánchez del Amo prefiere mantener a Donk en la parcela ancha, por lo que ni siquiera la promoción de José Carlos colma las aspiraciones de los técnicos, tanto en una cuestión cuantitativa como en la cualitativa. Además, desde la planta noble del Benito Villamarín se ha instado al director deportivo a combinar los parámetros de tal manera que el porcentaje de éxito se acerque lo máximo posible a la garantía. Y ello, inevitablemente, se vincula con los pies de plomo, al menos para unas arcas bajo mínimos que impiden un golpe en la mesa.

Por ahora, el efectivo disponible ronda el medio millón de euros, si bien los responsables verdiblancos esperan duplicar esa cifra con la 'operación salida' y/o recibir el beneplácito de LaLiga para ampliar el tope salarial, con lo que se utilizaría dinero correspondiente a próximos ejercicios o incluso de éste, pero englobado en otras áreas. Unas (aún) cuentas de la lechera que también atan un poco las manos a Torrecilla, consciente de que las miradas volverán a estar centradas en él durante este exigente e ingrato mercado invernal.

Al menos, el ex del Celta tiene las ideas claras, ya que ha desechado una docena de seguimientos y el doble de ofrecimientos. Fichar un central zurdo es prioritario, pero más aún no errar con la única bala disponible.