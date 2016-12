Fabián: "La cesión al Elche me va a venir muy bien"

Fabián ha sido presentado como nuevo jugador del Elche. El canterano verdiblanco ha asegurado que las características del cuadro ilicitano se adaptan perfectamente a su perfil: "El Elche le gusta jugar la pelota y me puede venir bien. Creo que me puedo acoplar bien al equipo". Desde que dio el salto al primer equipo, el palaciego ha tenido varias opciones para recalar como cedido en distintos conjuntos de Segunda. "El Elche fue mi primera opción y quería estar a disposición de este gran club", expresó. Así, conviene recordar que otros jugadores creados en la factoría de Heliópolis ya se foguearon en el Martínez Valero: José Antonio Caro y Álex Martínez. "Me hablaron muy bien del club y además noté que aquí estaban muy interesados en mí", explicó Fabián.

Tras arrancar como titular en las alineaciones de Gustavo Poyet, el medio bético pasó al ostracismo e, incluso, desapareció de las convocatorias. Con la llegada del nuevo técnico al Betis, Víctor Sánchez del Amo, la situación de Fabián no cambió. De esta forma, lo mejor para el canterano era una cesión que le permita disfrutar de minutos: "Para mí es un paso adelante en mi carrera y creo que me va a venir muy bien".

Diego García, presidente del Elche, aseguró que Fabián Ruiz era la primera opción de José Luis Molina, director deportivo, "quien nos dijo que teníamos que hacer lo que fuera por conseguir su llegada". "Agradezco al Betis que haya optado por nosotros y a Fabián que apueste por nosotros para que crezca como jugador y pueda conseguir logros importantes en esta casa", dijo el presidente del Elche.

Molina, por su parte, recordó que el Elche ya quiso incorporar al sevillano el pasado verano, pero en aquel entonces era titular en el Betis. "Ahora se ha abierto una puerta y agradezco al Betis que haya mantenido su palabra a pesar de contar con ofertas superiores", sentenció