Haro y Catalán explican por qué son "hombres de fútbol"

Ángel Haro y José Miguel López Catalán han seguido desgranando la actualidad del Real Betis en ESTADIO Deportivo. Después de hablar de lo concerniente a la Junta de accionistas del próximo día 30 en la primera parte de la entrevista, en esta segunda parte han hecho balance de su etapa en el club y han valorado muchas de las cosas que se han dicho de ellos tras llegar a la entidad verdiblanca.

-En estos 14 meses de gestión, habrán leído y escuchado muchas cosas, algunas de las cuales les habrán dolido especialmente. Por ejemplo, la carta de Ollero.

-Haro: "El conocido como fuego amigo... Ya hemos comentado en muchas ocasiones que las declaraciones de Juan Carlos Ollero nos parecieron desafortunadas e injustas. Además, faltaron a la verdad, sabiendo que lo hacían, porque nos ha conocido durante su etapa de presidente. Con él nos portamos bien, especialmente José Miguel, porque yo es cierto que hubo una etapa al final en la que fui más crítico con algunos de los movimientos, como acuerdos con Farusa en la junta de diciembre para que se abstuviera, cuando no tenían sentido; me sentí dolido, porque no salieron adelante modificaciones estatutarias a las que nos habíamos comprometido y que habíamos llevado a la junta, como la de las cinco acciones, pero son cosas que pasan. Es muy normal que los ex presidentes hagan declaraciones, aunque, respondiendo claramente a tu pregunta, es de lo peorcito que hemos tenido entre manos".

-¿Y la insinuación de que están en el Betis para lucrarse?

-Haro: "Sí hay que precisar que él no hablaba de que estuviésemos en el fútbol para llevarnos dinero de él, sino que se refería a la plusvalía de las acciones. Pero no es el caso. José Miguel y yo hemos demostrado mucho altruismo con este tema. Hemos comprado acciones, lógicamente, porque había que hacerlo para poder transformar el club desde dentro, pero no queremos vender las acciones. Porque no nos hace falta y porque no es nuestro objetivo".

-Catalán: "Cualquiera que nos conozca, y nos conoce mucha gente, sabe que venimos con toda la honestidad del mundo a hacer este cambio que queremos en el Betis. Nuestro proyecto es claro y honesto. Puede haber declaraciones de unos y de otros, aunque nuestra idea es mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Cada uno tendrá lo que se merece, pero nosotros seguiremos por esta línea, hablando a los béticos a la cara para que nos crean y nos apoyen. Lo demostraremos como hasta ahora".

-Otro sambenito es el de que no son hombres de fútbol.

-Haro: "Si ser hombre de fútbol significa estar inhabilitado por hacerle daño al club, no somos hombres de fútbol. Si ser hombre de fútbol significa haber llevado al Betis a un concurso de acreedores desastroso de 90 millones de euros, no somos hombres de fútbol. Si ser hombre de fútbol es tener negocios raros o poco transparentes, no somos hombres de fútbol. Pero si ser hombres de fútbol es echar el empeño y las ganas que le estamos echando, sí lo somos. Si significa que aprendemos rápido, como bien decimos, lo somos. Utilizar el eufemismo de que no somos hombres de fútbol, en mi caso mezclado con si me gusta el baloncesto, obedece a intereses más allá de la realidad".

-Catalán: "Está claro que o te gusta el fútbol y te gusta el Betis o esto no tendría mucho sentido. A los dos nos apasiona esto. La experiencia sí que te da más grados, y en eso estamos".

-Haro: "Cuando Josemi dijo que no le gusta el fútbol, sino que le gusta el Betis, se refería a que sería consejero del Betis, pero no estaría en el consejo de administración de Osasuna por mucho que le guste el fútbol, porque no es su equipo y no es lo que siente. Eso, simplemente, es lo que quiso decir".

-¿También han aprendido rápido los entresijos de este mundo?

-Catalán: "La verdad es que mi experiencia respecto a estos temas está siendo bastante positiva. Nos hemos encontrado un mundo bastante profesionalizado. Hemos contactado con otros clubes, con gente que creemos que piensa como nosotros. El fútbol está muy organizado por la LFP, con el tema económico muy controlado. Es un reto profesional muy atractivo. No estamos fuera de sitio, sino cogiendo esas tablas que hacen falta, pero controlando bien la situación".

-¿Se ha comunicado bien al bético lo del baloncesto?

-Catalán: "En general, los béticos han entendido muy bien nuestro apoyo al baloncesto, igual que ocurre con el fútbol femenino y el fútbol sala, el tema de las secciones en general. Simplemente, se ha malmetido sobre el tema de que el baloncesto va a costar al Betis 3,5 millones de euros, lo que es rotundamente falso. Esa mala información por parte de cierto sector puede haber hecho que el bético se preocupe".

-Haro: "Muchas veces no hay tiempo. Y, si se entra en una información más detallada, no interesa a los medios, a no ser que se trate de una entrevista más reposada como ésta que estamos teniendo. Suelen ser preguntas y respuestas rápidas en una rueda de prensa; no hay tiempo para precisar. Este año se ha gastado en la planificación deportiva, sin limitación alguna, todo lo que LaLiga nos permitía gastarnos. Las limitaciones de tesorería que surgieron las hemos salvado con las formas de pago y un tema de fondo de maniobra. El año que viene, igual. Aquí la clave no es gastar más de lo que tienes, sino gastártelo bien. En lo que respecta al Gol Sur, si se trata de una inversión que hace el club, claro que cuesta dinero. Lo que decimos es que los ingresos que se van a generar van a compensar la cuota de préstamo o la forma de financiación que busquemos. En el tema del baloncesto, este año está claro que no le va a costar nada al Betis. La marca Betis, dentro del plan estratégico que hemos trazado, es importante que tenga diversificación".