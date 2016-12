La llave de Piccini

El Betis no tiene previsto, en principio, contratar un lateral derecho en el mercado invernal, pese a las dudas que genera el rendimiento de Piccini. No obstante, en la planta noble del Benito Villamarín son conscientes de que hay movimientos en torno al italiano, tanto con vistas a enero como al próximo verano, por lo que ya han hecho saber a sus agentes que no se pondrían demasiadas trabas a su adiós.

De todas formas, la vía del Valencia parece esfumarse para el toscano. Según informaba ayer 'Sport', el todavía verdiblanco es la segunda opción para el club che en caso de que le quiten a Joao Cancelo, pues su idea es apostar por el veterano y polivalente Branislav Ivanovic. El serbio, que queda libre dentro de seis meses de su vinculación con el Chelsea, es el preferido de Jesús García Pitarch, defensor también de la progresión de Piccini. Con todo, esta reacción en cadena no se desataría hasta julio, pues el Barcelona no tiene efectivo en este momento para reclutar al portugués, al que tiene apalabrado (por 20 millones de euros) para el siguiente mercado.

Sea como fuere, no es el cuadro levantino el único que pretende al '12' heliopolitano. Y es que, según ha podido conocer este periódico, un intermediario que habla en nombre de hasta tres clubes transalpinos estarían dispuestos a devolver al carrilero diestro a la Serie A, aprovechando los derechos que posee todavía la Fiorentina. Porque, según se recoge en el contrato de traspaso firmado en julio de 2015, el conjunto 'viola' podría repescar los dos primeros años a Piccini por una cantidad que iría 'in crescendo', quedando fijada en 2,5 kilos hasta el próximo estío. Como quiera que alguna de estas 'novias' pondría sobre la mesa un mínimo de tres millones, la Fiorentina se asegura tanto una plusvalía inmediata como la posibilidad de incluir cláusulas de recuperación durante un plazo mayor de tiempo, al tiempo que sus vecinos italianos no tendrían que realizar tampoco un desembolso excesivo.

De producirse la llamada desde las oficinas del Artemio Franchi, la maquinaria se pondría manos a la obra en sus homólogas de la Avenida de La Palmera, donde, por si acaso, ya manejan una lista de futuribles para cubrir la plaza de Cristiano. Además, esa inyección económica sería muy bien recibida para potenciar otras demarcaciones necesitadas, especialmente la de central zurdo. La primera decisión sería, seguramente, frenar el préstamo de Rafa Navarro, embargado hasta conocer el futuro de su principal competidor por el puesto en el carril derecho. Si permanece Piccini en la disciplina bética, el aljarafeño sería liberado para aceptar una de las varias ofertas de Segunda que maneja (Cádiz, Zaragoza...). En caso contrario, seguiría en casa a la espera de oportunidades.

Lo que está descartado es quedarse sólo con el de Valencina y Cejudo. En esta tesitura, se procedería a activar una de las opciones latentes, siempre bajo la fórmula de la cesión con opción de compra como preferida.