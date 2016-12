Rafael Assis, "feliz" por el interés del Betis

Si en la víspera se especulaba con que Betis y Olympique de Marsella seguían de cerca las evoluciones del mediocentro defensivo del Chaves portugués Rafael Assis, la opción se reveló pronto como una vía muerta, pues el brasileño estaría apalabrado por el Sporting de Braga como su primer fichaje invernal.

La información desvelada el domingo por el diario ´O Jogo´ tenía cierta base, puesto que ESTADIO Deportivo ya desveló hace tres semanas que un ojeador verdiblanco había estado presente el pasado 4 de diciembre en el encuentro de la Liga NOS Guimaraes-Chaves, que Assis disputó casi completo, ya que se dio la circunstancia de que vio la segunda amarilla en los últimos compases y terminó expulsado.

A pesar de estas informaciones que vinculan al mediocentro brasileño con la entidad verdiblanca, Rafael Assis asegura en una entrevista a ´futbolportuguesdesdeespana.com´ que no le ha "llegado nada de manera oficial" desde el Betis: "Me siento feliz, tanto de lo que se ha hablado del Real Betis, como del Olympique de Marsella o del SC Braga. Sin embargo de manera oficial no me ha llegado nada, ni a mí, ni a mi agente". Aunque si la oferta satisface tanto al club como al jugador se pondría a disposición de la entidad. "Si alguna de estas cuestiones se materializa y resulta bueno para el club y bueno para mí, el presidente va a saber lo que decir y como negociar", explica el brasileño.

Del mismo modo, Rafael Assis afirma que jugar en la Liga española sería "un sueño por cumplir, como también lo sería en Francia", pues el torneo nacional "es uno de los mejores campeonatos del mundo, es más, seguramente sea el más importante, ya que los principales jugadores están en España", sentencia el futbolista del Chaves luso.

No obstante, ´A Bola´ daba por hecho ayer que el pivote de Belo Horizonte no abandonará tierras lusas en este mercado invernal, sino que se comprometerá con uno de los clubes más potentes del país vecino, el Braga. Su cotización (en torno a tres millones de euros) se antojaba excesiva para un futbolista de contención que ha cumplido ya 26 años, al tiempo que no era la prioridad para el Betis -sí para el Marsella, que porfía por llevarse a N´Diaye-. El citado rotativo adelanta que Assis acompañará en su aventura al frente de ´os guerreiros do Minho´ al que fuera hasta hace unos días su entrenador en el Chaves Jorge Simao, gran valedor de un futbolista con mucha personalidad que combina creatividad con briega.