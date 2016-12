Haro habla sobre la continuidad de Donk en el Betis

"A nosotros no nos consta. Además, el contrato no refleja esa posibilidad de recuperación por parte del Galatasaray, por lo que son sólo especulaciones. Reitero que no se han puesto en contacto con el Betis para pedir su vuelta, así que, mientras el entrenador cuente con él, no hay ninguna opción real de que Ryan Donk salga en enero", apuntaba ayer en una entrevista con este diario Ángel Haro, presidente verdiblanco, una versión secundada inmediatamente por el otro consejero delegado y mano derecha del villaverdero, José Miguel López Catalán, que fue, incluso, más allá: "Los béticos pueden estar muy tranquilos, porque el Galatasaray no tiene posibilidad de recuperar a Donk sin que el Betis acepte. Como el jugador entra ahora mismo en los planes del míster, por lo que no hay más que hablar".

En lo que se refiere a otros futbolistas importantes, los rectores no esperan sorpresas: "No ha llegado ninguna oferta. Si llega, habría que hablar con el jugador, el director deportivo y el entrenador para conocer lo que piensan y obrar en consecuencia, pero no hay nada por ahora".

Además, ante los rumores desatados en la prensa turca, ESTADIO Deportivo quiso contrastar ayer la información referente a un posible interés por parte del Galatasaray de recuperar a Donk en enero, desmentido ya por Haro y Catalán durante la entrevista mantenida con este medio. Por ello, esta redacción se puso en contacto telefónico con un alto ejecutivo de la entidad otomana, que aclaró que este movimiento no entra en sus planes. Asunto zanjado.