Sigue el baile de centrales con Torrecilla maniatado

El Betis se mueve para reforzarse en enero, como mínimo con la incorporación de un central zurdo que ayude a paliar la baja de Mandi durante la Copa de África y a los palpables problemas en defensa. Con esta consigna, el director general deportivo, Miguel Torrecilla, escudriña con mimo el mercado, sin llegar aún a dar pasos concretos, entre otras cosas, porque tendrá las manos atadas hasta saber qué ocurrirá en la Junta del próximo día 30.

El salmantino, de todos modos, evitará precipitarse a la hora de tomar una decisión. Fichar a un central es perentorio, pero precisamente por eso lo que urge es atinar en la elección. Y los que más gustan obligarán a apurar el mercado, ya que a día de hoy se escapan de las posibilidades económicas del club.

Esto, sin duda alguna, influye en el hecho de que a sólo cuatro días de que abra la ventana de transferencias Torrecilla no tenga avanzada gestión alguna. No obstante, el motivo primordial es la incertidumbre que emana del cónclave accionarial; sobre todo, si se vota a favor de una disolución del consejo, pues se tardaría cerca de dos meses -hasta la próxima Junta- en poder elegir a un órgano rector capacitado para autorizar gastos.

Así lo confirmó en una entrevista con ESTADIO Deportivo el presidente bético, Ángel Haro, quien luego detallaría en los medios del club la situación: "Los directores de área tienen poderes, pero no suficientes para la envergadura de fichajes como los que estamos manejando, con lo que difícilmente se producirían fichajes. Alguien tendría que asumir un riesgo que no entiendo que lo asuman, esperar a que ratifiquen esos fichajes el nuevo órgano de administración. Me habría gustado que hubiesen metido el punto de cese y nombramiento en el orden del día para no provocar una situación que se puede dar de incertidumbre durante un mes y medio".



Polenta y la 'agenda de Poyet'

A pesar de todo ello, el baile de nombres no cesa. El último de ellos, ha sido el del uruguayo de 24 años Diego Polenta, de Nacional de Montevideo, que tiene pasaporte italiano y al que siguen otros clubes como River Plate, Racing de Avellaneda o Corinthians.

Polenta ya sonó en verano, pues era del gusto de Poyet. También a la época del charrúa pertenecen otras gestiones que habrían sido recuperadas como las de Gastón Silva (Granada), Siovas (Olympiacos) o Jaroslaw Jach (Zaglebie Lubin). Junto a ellos, ha sonado como una de las opciones con más adeptos en la planta noble del Benito Villamarín Marc Muniesa (Stoke City).