El Betis, sin incrementos presupuestarios para el mercado invernal

"No es bueno para el Betis dar una excesiva información sobre el dinero que tenemos, las posiciones que queremos cubrir o las ofertas que hay por algunos jugadores. Todos los béticos que quieren el bien del club saben que debemos seguir como hasta ahora, trabajando con la mayor discreción para que salgan adelante las operaciones. Estamos trabajando, en una buena relación con LaLiga (que valora mucho lo saneado que está el club y la seriedad de este proyecto), como se pudo ver en el mercado de verano, cuando conseguimos una ampliación del tope salarial que nos permitió completar nuestro proyecto. En enero, habrá movimientos, pero tampoco podemos dar mucha más información", apunta Catalán, al tiempo que Haro precisaba que todo depende de las bajas: "Hay una cantidad, que es pequeña, pero depende todavía de las salidas que pueda haber, por lo que no es una cantidad definitiva. Eso sí, no habrá un incremento adicional por parte de LaLiga, pues ya en verano se portaron muy bien, tras una negociación larga y ardua. No creo que podamos conseguir más".