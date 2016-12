Mel: "Las segundas vueltas son muy peligrosas"

Tras sonar para el banquillo del Málaga, al que finalmente entrenará el 'Gato' Silva', Pepe Mel volvió a aparecer en los medios para hablar, sobre todo, del Betis.

"Tiene la mala suerte de haber hecho ya un cambio, pues esa bala a los equipos no les gusta usarla, pero tiene todas las posibilidades del mundo. Ahora está con Víctor, casi en mitad de la tabla... Sólo una recomendación: las segundas vueltas son muy peligrosas, así que tiene que trabajar duro porque el aficionado del Betis espera que esté de mitad de la tabla hacia adelante", comenzó diciendo.

El madrileño nunca ha sido amigo de los fichajes invernales, algo que queda patente en su siguiente respuesta: "El mercado de invierno, lo digo por experiencia, generalmente no le gusta a ningún club. Si vas, es por necesidad o por cosas específicas, por lesiones o carencias. Pero, cuando vas, o vas con el dinero por delante, de verdad, o lo que haces es firmar futbolistas que no juegan en sus equipos".

En este punto, Mel recuerda a un refuerzo de enero al que sí le sacó un gran partido: Dorlan Pabón. "El jugador se tiene que adaptar, ponerse al nivel de sus compañeros€ Y muchas veces pasa que, para cuando empieza a conocer el club, la temporada se está terminando. Pero otras veces ha ocurrido lo contrario. Nos pasó a nosotros, cuando firmamos a Pabón, que nos ayudó a meternos en la Europa League la última vez que estuvo el Betis".

El exentrenador verdiblanco dice que ve "normal" que le pregunten por una nueva posible vuelta a Heliópolis. "Como me echaron una vez y al año ya estaba otra vez entrenando al Betis€ Creo, sinceramente, que ya he estado seis temporadas, he ascendido dos veces, he conseguido, con los que estaban conmigo, meter al Betis en la Europa League, y me han echado dos veces. Creo que mi etapa en el Betis ha terminado y es lo mejor para el club y para mí, así que estoy mirando otras aventuras".

LaLiga o la Premier

¿Entrenaría en China? "Cuando era pequeño, mi ilusión no era ganar la liga china. No digo que no lo vaya a hacer, porque si sigo sin trabajar. Pero mi idea es estar centrado en la Primera división española y en Inglaterra. Me gusta ser serio: ofertas es cuando te sientas con un equipo y te presentan un proyecto".