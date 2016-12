Haro: "No pararemos hasta alcanzar nuestros objetivos deportivos"

El presidente del Real Betis Ángel Haro abrió el acto que acoge la Junta General de Accionistas del club con un discurso sobre su gestión:

"Me dirijo a ustedes para presentarles el informe de gestión y rendir cuentas del ejercicio 2015/2016, que posteriormente someteremos a su aprobación en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Ha sido para nuestro Club un año de transición no exento de dificultades, que creo que hemos resuelto satisfactoriamente para los intereses del Real Betis Balompié. La candidatura que fue respaldada mayoritariamente por los accionistas béticos en septiembre y en diciembre de 2015 ha puesto las bases del Betis de futuro que queremos, un Club más profesionalizado y que tiene los cinco sentidos puestos en el crecimiento futbolístico.

En el mes de febrero nos vimos obligados a asumir la presidencia, modificando el funcionamiento de la entidad con el nombramiento del vicepresidente José Miguel López Catalán y mío propio como consejeros delegados del Club. Creemos que la eficiencia de un club de fútbol pasa por la eficacia en la toma de decisiones, que muchas veces se ve dificultada por el sometimiento de todas las gestiones a un órgano colegiado. Creemos que el resultado con la delegación de las funciones ha sido ampliamente positivo, agilizando el día a día del Club y afianzando el Betis del futuro que queremos.

En el plano deportivo acabó el equipo en la décima posición, una plaza aceptable para un equipo recién ascendido y con el límite presupuestario que teníamos. Puesto que esa clasificación no se logró con la tranquilidad que nos hubiera gustado, optamos por la sustitución del director deportivo para esta temporada, trayendo a Miguel Torrecilla, uno de los profesionales de mayor proyección de España. Tal y como señalamos en la campaña de abonados, para este ejercicio 2016/2017 buscamos crecer en la clasificación del décimo puesto en adelante y entrar en el circuito de plusvalías que nos lleve a reforzar cada vez más nuestra plantilla. Es un proceso que no se hace de un día a otro. Somos en todo momento autocríticos y -aunque no se trate del ejercicio que estamos abordando- lo demuestra el hecho de haber tomado la decisión de cambiar de técnico en la jornada 11. Somos inconformistas y exigentes, no nos asustan los retos y no pararemos hasta alcanzar nuestros objetivos deportivos.

...

Los miembros de este consejo de administración somos personas de palabra, cumplimos con lo que nos comprometemos. Nos propusimos construir un nuevo Gol Sur que ya se levanta por encima de la lona que dará una nueva dimensión a nuestro Estadio. Un recinto moderno como el bético se merece, que irá acompañado de una nueva imagen. La casa de los béticos hacía 17 años que no se mejoraba, despidiendo una grada que tenía ya 44 años. La inversión para el nuevo Gol Sur -incluyendo la demolición del antiguo- es de 12 millones de euros, un importante ahorro sobre la cantidad inicialmente prevista que nos permitirá mejorar el resto del Estadio.También el trabajo de nuestra cantera merecía las mejores condiciones y hemos realizado una importante inversión en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.Otros de nuestros compromisos cumplidos en este ejercicio han sidoBetis TV y Radio Betis, unos medios propios más que necesarios y demandados por el bético.

El compromiso que nos está costando más trabajo es el del Betis unido. Este consejo de administración no ha cejado en ningún momento en su afán por lograr la paz social para el Betis. No lo hemos conseguido y seguimos con la mano tendida a todas las partes. Un Club estable es la base sobre la que construiremos el futuro.

El bético es el centro de nuestras actuaciones. Este año hemos abierto una nueva Oficina de Atención al Bético en el Estadio que da servicio tanto presencialmente como online a todas las necesidades e inquietudes de los aficionados. Las peñas, los colegios, nuestro trabajo de responsabilidad social corporativa? creemos en la cercanía con los béticos y forma parte muy importante de nuestro proyecto. En esta política se enmarca la petición que les hacemos de reducir de diez a cinco las acciones necesarias para poder participar en una junta de accionistas.

Junto a los puntos habituales de una junta ordinaria les presentamos la integración del fútbol sala y la adquisición por un euro del Club de Baloncesto Sevilla. Introducimos al Betis en una nueva dimensión multidiscipilnar que nos hace mucho más atractivo para patrocinadores, aparte de prestar un servicio histórico a la ciudad de Sevilla cuando ésta nos lo ha requerido. El baloncesto no mermará las cantidades destinadas al primer equipo y su presupuesto -bien optimizados sus recursos- será insignifcante dentro de la masa presupuestaria a la que llegará el Betis en los próximos años. Les pido también por tanto su aprobación a estos puntos.

Este es el balance de la temporada que nos toca analizar y someter a su consideración. El trabajo de un Betis honrado, comprometido con el futuro de la entidad y muy alejado de los fantasmas que tanto mal hicieron a nuestro querido Club. Les pido a ustedes, accionistas del Real Betis Balompié, su voto para construir el Betis grande que todos queremos", concluyó Haro.