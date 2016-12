Joaquín desea meter al Betis "entre los mejores"

Joaquín Sánchez ha concedido una entrevista al portal de la UEFA, en la que muestra su ambición en su segunda etapa en el Benito Villamarín, en la que tiene grandes cotas como verdiblanco.

- ¿Cómo valora este inicio de temporada?

- El principio de temporada no ha sido fácil. Hicimos buenos partidos pero después entramos en una dinámica mala, con resultados negativos y desgraciadamente se tuvo que cambiar de entrenador con la marcha de Poyet. Llegó Víctor con mucha ilusión, con sus ideas, filosofía y estamos trabajando tácticamente para mejorar muchas cosas. Hay bastantes jugadores nuevos que se tienen que acoplar, mucha gente joven y no es fácil, pero afortunadamente se ha visto un cambio a mejor.

- Con la llegada de Víctor Sánchez, el equipo se está mostrando más fuerte en casa pero a domicilio todavía no ha puntuado. ¿Qué le falta para conseguir esa regularidad?

- Fuera de casa se nos están atragantando un poquito los resultados, no es el equipo que estamos viendo en casa y nos gustaría también reflejar ese equipo fuera. No somos capaces de finalizar un partido con 90 minutos jugando como hemos jugado en casa y con resultados positivos. Nos está faltando esa continuidad, pero hay mucho margen de mejora.

- ¿Qué objetivos se marca el equipo para esta temporada?

- El objetivo es seguir mejorando porque creo que el equipo ha hecho partidos en casa muy fiables y hemos sacado buenos resultados ganándoles a equipos importantes. No creo que sea positivo buscar otro objetivo que no sea el de ir partido a partido. No hay que pensar en entrar entre los diez u ocho primeros.

- ¿Qué le gustaría lograr en tu última etapa en el Betis?

- Tengo mucha ilusión por hacer muchas cosas con el Betis. El equipo aún está en crecimiento. El problema no es la ilusión, sino el tiempo, porque ya no soy ningún niño. Mi filosofía deportiva es ser feliz y dentro del Betis lo soy. Mi ilusión es jugar en un Betis que ilusione y que esté entre los mejores. Tenemos que dar ese paso adelante para estar a la altura de la afición que tenemos.

- ¿Cómo vivió su vuelta al Betis y qué sintió cuando volvió a pisar el Benito Villamarín, un estadio que volvía a reencontrarse con su ídolo?

- El sueño hecho realidad. Volver al Betis era para mí una ilusión muy grande porque en la primera etapa viví cosas muy bonitas y siempre he llevado al Betis en mi mente y en mi corazón. Siempre tuve presente volver el día de mañana. Cuando ya se hizo oficial mi vuelta, después de nueve años fuera, sentí que el cariño de la afición seguía estando ahí y mis expectativas se quedaron cortas el día de la presentación. No he vivido un momento tan especial como aquel día.

- ¿Con qué etapa de las que has vivido en el Betis se quedaría?

- Con la primera. Aquella etapa no la puedo comparar con ninguna porque fueron seis años maravillosos, de convivencia con una familia, con un vestuario espectacular. Creo que fue el reflejo de todo lo vivido. No me puedo quedar con un momento en concreto porque fueron muchísimos. El ascenso a Primera, poder competir en Champions, conseguir un título. Aquella primera etapa te marca y como futbolista me marcaron esos seis años como bético.

- ¿Le sorprende ver al Valencia en la situación por la que está atravesando?

- No te gusta ver a un equipo y a una afición tan grande como es la del Valencia en esta situación. Desgraciadamente, son etapas de la historia de un club que no está atravesando por su mejor momento y como valencianista que he sido durante cinco años, no me gusta, pero creo que el Valencia sigue siendo un club importante y tiene una gran plantilla para salir de ahí.

- ¿Cómo fueron esas dos temporadas en Málaga?

- Fueron dos años maravillosos que en Málaga no van a olvidar en la vida, donde coincidimos grandísimos futbolistas. Éramos a priori un equipo humilde. El Málaga jugaba por primera vez la Champions, fuimos 'a lo callaíto' y nos metimos en cuartos de final. Manuel Pellegrini también fue el capitán de aquel viaje y pudimos disfrutar en todo momento aunque le doy mucho más valor a lo que fuimos capaces de hacer sin tener un proyecto fiable dentro de ese mal momento institucional. Sacamos esa raza que muchas veces tienen los jugadores y tiramos para delante.

- ¿Qué le aportó jugar en la Fiorentina?

- Cuando me llega el momento de la Fiore, era una experiencia que me podía aportar. En el primer año no tuve continuidad y en el segundo Vincenzo Montella me dijo que iba a contar poco conmigo, pero decidí apretar los dientes. Fueron dos o tres meses duros porque estuve entrenado a parte. Eran momentos que no esperaba vivir en mi carrera, pero son situaciones que te hacen aprender y ser mucho más maduro como futbolista.

A mitad de noviembre cambia todo porque me da la oportunidad de jugar un partido y prácticamente a partir de ahí lo jugué todo. Ese último tramo de temporada fue maravilloso porque disfruté y fui un futbolista importante y querido. Volví al Betis porque era lo que realmente sentía, pero no me hubiera importado seguir jugando en la Fiore porque es un club muy grande.

- ¿Qué cree que le faltó a la selección española que usted vivió para alcanzar los éxitos que luego alcanzaron los Iniestas, Xavis?

- Teníamos una grandísima selección, quizás falto ese empujón de suerte que muchas veces se necesita. No era nuestro momento pero pusimos nuestro granito de arena. Viví la etapa de la transición de jugadores como Iniesta, Xavi, Busquets, Silva, y aunque seguí yendo, desgraciadamente, no pude vivir los momentos tan maravillosos que ha pasado la selección. Me quedo con la espinita clavada porque me quedé fuera en el último partido de clasificación de la primera Eurocopa [meses después España ganó en 2008]. Para mí fue muy doloroso porque me quedé a las puertas de ganar la primera Eurocopa.

- ¿Por qué hay tan pocos extremos en el fútbol europeo?

- El fútbol cambia, la filosofía, los entrenados nuevos buscan otra manera de jugar. Cuando empecé éramos importantes, éramos futbolistas imprescindibles para que un equipo funcionara. Ha cambiado con el fútbol moderno y ya ese tipo de jugadores se ven mucho menos, pero seguimos siendo futbolistas importantes.

- ¿Se arrepiente de no haber jugado en un equipo de los considerados de primera fila?

- Esa pregunta me la hago yo muchas veces, por supuesto. En los momentos hay que tomar decisiones y hay que ser hombre tanto para lo bueno como para lo malo. Pero en ningún momento me he arrepentido porque he podido disfrutar del fútbol donde he sido feliz y donde he querido.

- Para terminar, ¿qué le pide al 2017?

- Seguir disfrutando y ayudar en todo lo posible. En estos momentos lo que más me llena es el día a día, compartir vestuario con amigos, compañeros y vestir la camiseta del Betis, por supuesto.