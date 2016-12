Siovas, presentado por el Leganés

Dimitrios Siovas, defensa central griego incorporado por el Leganés en el mercado de invierno y anteriormente vinculado al Betis, explicó los motivos que le llevaron a elegir el conjunto blanquiazul en lugar de alguna de las otras ofertas que manejaba. "Desde el primer momento que hablé con el club vi cuánto me querían. Esto fue lo más importante para tomar la decisión de venir aquí. Cuando un equipo es como una familia, tal como veo aquí, se puede lograr todo en esta liga", dijo. "Estoy muy feliz de estar aquí. Desde el primer día que llegué a Madrid todo el mundo ha estado conmigo. He completado el primer entrenamiento con mis compañeros de equipo, he hablado con el entrenador", dijo el jugador que puede debutar con el Betis.