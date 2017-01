Oficial el adiós de Musonda

Esta tarde, el Real Betis hizo oficial, a través de la página web del club, la finalización del acuerdo de cesión que los verdiblancos tenían con el Chelsea por Charly Musonda Jr.

A principios del mes de diciembre del año pasado, ESTADIO Deportivo ya adelantó esta situación, pues el habilidoso extremo belga se fue a Londres sin billete de vuelta. Además, no era la primera vez que el internacional sub 21 por su país se marchaba a la capital de Inglaterra. Ya lo hizo cuando vio que no contaba para Gustavo Poyet, y volvió a tomar el mismo camino en el momento el que comprobó que Víctor Sánchez del Amo tampoco consideraba sus aptitudes para el primer plantel heliopolitano.

De esta manera, después de haber sumado sólo 275 minutos con la casaca de las trece barras, el atacante se fue bajo el amparo de Antonio Conte, quien hace escasas fechas dijo que evaluaría su situación para determinar su futuro.

Con todo, después de estar más de un mes lejos de Heliópolis, hasta hoy no ha hecho oficial el club el corte de su cesión, poniendo así el punto y final a su segunda etapa como jugador verdiblanco.

Ahora, con su salida unida a la de Fabián Ruiz, Víctor cuenta con dos futbolistas menos, mientras que Miguel Torrecilla ha aligerado una plantilla que tenía todas las fichas ocupadas. Ya hay hueco para que se produzcan incorporaciones invernales.