Muniesa, el preferido de los béticos.

Son muchas las opciones que está tanteando Miguel Torrecilla para reforzar el puesto de central zurdo (Muniesa, Jach, Diallo, Kashia...), aunque no todas le entran igual por los ojos a los aficionados verdiblancos, según se desprende de una encuesta realizada por ESTADIO Deportivo, en la que se cuestiona a los lectores por qué alternativa gusta más para la zaga de cinco de Víctor Sánchez del Amo.

En la misma, de hecho, el catalán, seguramente el más conocido de cuantos suenan, gana por goleada a sus competidores. Así, el 72% se decanta porque Muniesa sea el elegido. En la segunda posición, destaca Abou Diallo, el joven defensa del Monaco, con un lejano 17%, mientras que quedan ya muy atrás el polaco Jaroslaw Jach (6%) y el georgiano Gurman Kashia (5%), el más veterano de todos y el único, curiosamente, que no es zurdo.

Para el propio Torrecilla, Muniesa también es la primera opción, pero el Stoke City, pese a que el ex del Barça no ha sido convocado en las últimas tres jornadas, no lo está poniendo fácil y el presupuesto que maneja el salmantino para esta ventana de transferencias en reducido.