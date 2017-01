Tres jugadores del Betis, con el futuro en el aire

Con la entrada del nuevo año, la situación contractual de algunos jugadores queda en el aire, pues la vinculación con sus respectivos clubes termina en junio de 2017.

En el Real Betis, en esta campaña, después del corte de la cesión de Charly Musonda, Ryan Donk es el único que se queda como cedido hasta final de la presente temporada en el cuadro bético, pero hay tres jugadores que terminan contrato y su futuro no parece que esté teñido de verdiblanco.

En primer lugar, en la portería está Manu Herrera, quien a sus 35 años fue una petición de Poyet para completar el arco y aún no ha debutado en partido oficial con los heliopolitanos. En la zaga está Álex Martínez, quien tras volver este verano después de su cesión al Elche, no está contando con la total confianza de Víctor. Además, tiene por delante a Durmisi. Por otro lado, está otro canterano como es Álvaro Cejudo, quien a final de este mes cumple 32 años. Y, aunque de una manera u otra está contando con minutos, no hay indicios de que el club le vaya a ofrecer la renovación al de Puente Genil.