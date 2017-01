Polenta y Kashia se caen del cartel

El casting de centrales seguidos por el Betis va reduciéndose poco a poco. Así, del mismo modo que el uruguayo Diego Polenta garantizó en rueda de prensa que se quedará en Nacional de Montevideo, el georgiano Guram Kashia cerró toda especulación posible acerca de su futuro al asegurar con firmeza que no se va a mover del Vitesse.

"No me gusta leer en la prensa que estoy hablando con otros clubes. Estoy en el Vitesse y no soy de los que abandonan a su equipo", espetó el defensor en ´Omroep Gelderland´, donde agregró: "¿Qué tipo de capitán abandona su club a mitad de una temporada? Desde luego, yo no saldré ahora. Es importante para mí quedarme esta temporada", enfatizó el capitán del cuadro holandés, donde juega el exbético Van Wolfswinkel.

Eso sí, preguntado por las declaraciones de Gueorgui Gajonidze, su agente, que aseguró que "Granada y Betis han mostrado interés", el central georgiano se dejó querer por la liga española. "Ahora mismo yo no estoy buscando equipo, pero nunca se sabe lo que vendrá. Por supuesto que deseo jugar al más alto nivel y sería un sueño poder jugar en la misma liga que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo", concluyó.

Diego Polenta

"Ustedes me han vendido ya como seis veces, soy el capitán de Nacional (de Montevideo) y lo seguiré siendo, me siento muy feliz acá". Diego Polenta zanjó, así de rotundo, los rumores sobre una posible salida, con Betis, Corinthians y River Plate como posibles destinos. El central uruguayo admitió haber rechazado "dos ofertas". "Una económicamente no valía y la otra deportivamente no era lo que yo buscaba", explicó.