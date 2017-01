Rubén Pérez: "El Betis ha mejorado con Víctor"

Aunque sólo vistió la elástica verdiblanca una campaña, la 12/13, Rubén Pérez guarda un grato recuerdo de su paso por el Betis: "Tuve la suerte de vivir un año bueno, fue bastante bonito. Teníamos un vestuario bastante bueno y eso se nota muchísimo. El equipo competía muy bien y entramos en Europa cuando el objetivo era la permanencia", recordó en Radio Marca el astigitano, que el domingo, cuando regrese con el Leganés, sólo podrá saluda a Rubén Castro de sus ex compañeros: "Es el único que queda, es un jugador que tiene mucho gol, y como persona, estupenda. No me extraña su rendimiento, mete los balones que toca".

Pero sus elogios no se detuvieron en el canario. "El Betis ha mejorado mucho desde la llegada de Víctor y arriba tienen mucha calidad, pero iremos a por el partido desde el principio y se verá un Leganés valiente para intentar aprovechar las ocasiones que tengamos", explicó el de Écija, que también tuvo palabras para la afición: "Siempre está ahí y salen favorecidos en ese aspecto, pero si somos capaces de crearles ocasiones en los primeros minutos quizás tengamos algo a favor para llevarnos la victoria".